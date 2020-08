Dr. Adrian Marinescu, adevărul despre bilanţul zilnic de la ora 13: Probabil avem de 10 ori mai mulţi infectaţi

România a depășit pragul de 70.000 de cazuri, iar restricțiile impuse nu par să mai facă față relaxării oamenilor. Medicii atrag atenția asupra pericolului, însă românii refuză să accepte realitatea. În plus, cadrele medicale avertizează asupra unui număr mult mai mare de infectați față de cel raportat zilnic, deoarece anchetele epidemiologice se derulează cu dificultate, iar testarea nu este suficient de extinsă. Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş", susține că este foarte probabil ca numărul real al celor infectați să fie de 10 ori mai mare.

"Dacă avem 1.000 de cazuri zilnic, ar trebui să ne gândim la un total de 10.000 de infectări pentru ziua respectivă. Anchetele epidemiologice nu sunt rapide, testarea nu este una extinsă, prin urmare, un asimptomatic poate umbla liber mult timp pe străzi. Chiar și o oră poate fi mult, dacă merge în spații aglomerate și nu poartă mască. Așadar, numărul de infectări raportat în fiecare zi, la prânz, nu face decât să ne orienteze", a declarat dr. Marinescu, pentru wall-street.ro.

Cu toate acestea, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că un procent de numai 2% dintre români s-au imunizat până acum, deci va trebui să ne obișnuim să trăim mai mulți ani cu noul coronavirus.

Numărul de infectări raportat în fiecare zi, la prânz, nu face decât să ne orienteze. Dr. Adrian Marinescu a menționat, încă o dată, că efectele restricțiilor impuse nu se văd și că românii refuză să creadă că aceste reguli sunt pentru binele lor.

Potrivit unui Raport al Uniunii Europene, România este unul dintre statele cu cea mai scăzută rată a testărilor. Ceea ce se întâmplă în weekend vine în aprobarea acestui raport, împreună cu cifrele raportate la începutul săptămânii. "Nu există stat care să nu își dorească să testeze mai mult. Testăm mai mult decât la începutul pandemiei. Trebuie să punem la socoteală și testările la cerere. Testările la cerere sunt cele care au dus la o creștere a numărului total de cazuri. Părerea mea este că testăm mult, în prezent", a răspuns dr. Adrian Marinescu.

Cât despre situația de peste weekend, acesta explică faptul că au loc doar testările cu notă de urgență. În plus, clinicile private nu testează la sfârșit de săptămână, iar în spital, sunt testați doar cei care vin cu simptome severe sau cei care au vreo suspiciune neplăcută.

Dacă ne uităm la testele efectuate, vom constata că cea mai mare pozitivitate înregistrată este pe weekend, deoarece atunci sunt testate urgențele.

"Regiunile cu focare au așa numitele zone roșii. Sunt cămine de bătrâni, unde toți cei din instituție sunt infectați, spre exemplu. Ei bine, dacă ancheta epidemiologică nu este realizată eficient și rapid, se formează un bulgăre de zăpadă. Este descoperit un pacient infectat, iar lucrurile întârzie să apară. Contacții nu sunt descoperiți la timp, nu sunt izolați la domiciliu și își fac în continuare treburile (merg la cumpărături sau la serviciu). Astfel, se formează un bulgăre care se rostogolește. Prin urmare, nu există o frână a acestor focare", a explicat medicul infecționist.

Dr. Marinescu susține că ar fi o idee foarte bună testarea contacților unei persoane infectate, însă această testare să se realizeze dintr-un fond al statului.

"În prezent, testarea la cerere se face contracost. Se testează doar cei care pleacă în concediu sau cei care au vreo suspiciune", a mai spus dr. Marinescu.

Cât despre recordul de pacienți de la ATI (497 la număr), dr. Adrian Marinescu nu este surprins, atâta timp cât regulile de protecție nu sunt respectate.

Nu există o îmbunătățire. Din numărul mare de îmbolnăviri, un procent sunt forme severe. La ATI, internarea durează, în medie, două săptămâni, iar locurile nu se eliberează rapid. Astfel că, acel procent, oricât de mic ar fi, se adaugă la cei existenți deja. Avem o creștere constantă în fiecare zi.

Pe teritoriul României au fost confirmate 71.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. În urma testelor efectuate la nivel național, au fost înregistrate 733 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, în timp ce la ATI sunt peste 497 pacienți internați.

În privința perioadei în care virusul ar putea fi eradicat, Tătaru și-a exprimat speranța ca un vaccin să fie pus pe piață „măcar în jumătatea anului viitor”. În plus, ministrul a anunțat că din probele adunate până acum reiese că doar 2% din cetățeni s-au imunizat.

„Experiențele fiecărei pandemii au arătat conviețuirea un an jumătate, poate chiar doi. Se lucrează la vaccin. În iunie, am început să facem testul de seroprevalenta. Din cele 4.000 de probe, am putut observa o imunizare de doar 2%. Nerespectarea unor reguli ne face să trecem prin boală cu o imunizare foarte mică. Precauțiile rămâm de bază (…) La nivelul UE, avem discuții cu mai multe firme, vor intra în faza trei la finalul anului. Sperăm ca pe piată să-l găsim măcar în a doua jumătate a anului viitor. Nu avem informații exacte că vaccinul rusesc ar fi testat, patentat, pentru a-l folosi”, a declarat Nelu Tătaru la Realitatea Plus.

Ministrul Sănătății a mai subliniat că media de vârstă a pacienților a scăzut și, de asemenea, a crescut numărul cazurilor grave în rândul tinerilor. În prezent, la ATI sunt 1.030 de paturi, medicii folosind, ca terapie, tot ce se folosește la nivel mondial.

Nelu Tătaru a menționat și zonele cu cel mai ridicat grad de risc din țară. „Zonele cu cele mai mari probleme sunt Argeș, Prahova, Brașov, Dâmbovița, Ilfov, București, Iași, Galați, Vâlcea, Vaslui – prin căminele de bătrâni sau asistați social. Sunt anumite focare instituționalizate sau care se constituie la întoarcerea din concediu sau la muncă. Transportul de navetiști face ca transmiterea să se facă accentuat”, a precizat oficialul.

Tătaru a criticat din nou atitudinea oamenilor politici care neagă existența virusului și a subliniat că numai prin respectarea regulilor pot fi împiedicate noi restricții.

„Este o atitudine generalizată a unei părți a spectrului politic de a merge pe calul negaționismului. În acest moment, nici măcar asimptomaticul nu mai vrea să plece acasă din spital. Cel puțin o parte dintre noi avem cunoștințe sau rude care au decedat. Nu este de glumă, dar nici nu vreau să bagatelizăm. (…) Nu avem nicio intenție să reintroducem restricții sau să închidem libertatea cuiva sau ramuri ale economiei, dar haideți să respectăm regulile”, a transmis ministrul Sănătății, la Realitatea Plus.