Nelu Tătaru: "Epidemia este controlată în acest moment, am trecut de vârf. În jur de 270.000 de români au fost testaţi până acum"

"Am avut o alternanţă a numărului de cazuri, dar tot timpul am rămas sub 200 de cazuri la Terapie Intensivă, suntem pe panta descendentă. După 1 iunie ne pregătim pentru o a doua etapă destul de bogată în măsuri de relaxare. Rămâne ca împreună cu INSP, Centrul Naţiona de Control al Bolilor să evaluăm fiecare zi a acestor relaxări având şi norme de aplicare şi unele restricţii pe care le putem reimpune, în măsura în care vom vedea că măsura este nefavorabilă. Până acum nu avem un motiv real să ne gândim la aceste restricţii. În măsura în care vom respecta regulile de igienă, de distanţare socială în locurile publice, putem spune că mergem spre a treia etapă de relaxare după 15 iunie", a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, la Digi 24, vineri seara.

Ministrul spune că suntem pe panta descendentă a epidemiei care în acest moment este controlabilă. "Epidemia este controlabilă în acest moment, dar controlabilă printr-o colaborare a noastră cu populaţia. Am trecut de vârf, suntem pe panta descendentă. Ca număr total de cazuri infectate, aflate în analiza noastră cred că o să ne apropiem de 20.000, dar având o creştere mică sau nesemnificativă de la o zi la alta. În acest moment avem sub 5.000 de cazuri active din cele peste 18.00", a mai spus Tătaru.

Întrebat când vom scăpa de masca de protecţie, Tătaru a declarat că totul depinde de evoluţia epidemiei. "Depinde de evoluţia până în 15 iunie. S-ar putea renunţa în funcţie de evoluţia pandemiei. Ne gândim ca la sfârşitul lui iulie - august, să ajungem la o viaţă normală. Urmează să fim pregătiţi în eventualitatea celui de-al doilea val", a mai spus ministrul.

Nelu Tătaru a vorbit şi de numărul de teste făcute până acum în România. "Suntem ca număr de teste la aproape 400.000, în condiţiile în care avem vreo 270.000 de persoane testate. Celelalte sunt teste duble sau triple. Noi am plecat de la un laborator de 100 de teste pe zi, astăzi suntem la 99 de puncte de testare şi o capacitate de 10.000 de etste pe zi. Facem în jur de 11.000 - 12.000 teste pe zi în zilele pline, în week-enduri 6.000 - 7.000 de teste. Dispersia acestor puncte de testare în ţară ne face să gândim că toţi cei care au testat", a mai declarat Nelu Tătaru.