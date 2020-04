Nelu Tătaru: "Avem peste 40 de centre care testează. Săptămâna viitoare vom face 4000 de testări pe zi"

Ministrul Sănătăţii a fost întrebat despre situaţia românilor din diaspora care vor să vină acasă de Paşti şi dacă aceştia vor intra în carantină odată sosiţi în ţară.

"Dupa cum ati observat avem aflux de cetateni care vin si trebuie sa luam o decizie vizavi de introducerea lor in carantina sau modificarea si schimbarea intr-o izolare la domiciliu strict supravegheata", a declarat Nelu Tătaru pentru Romania TV.

Se va intampla acest lucru, la Vaslui pe stadion, se va transforma carantina in izolare?

Nelu Tătaru: In momentul in care nu gasim loc in judete, in judetele alaturate sau nu avem cladiri. Se poate ajunge si la rechizitionarea lor.

Avem peste 3000 de cazuri, cum stati cu testarile?

Nelu Tătaru: Da, ati observant si o crestere a numarului de cazuri odata cu cresterea capacitatii de testare. Avem peste 40 de centre care testeaza, multe sunt la inceput si avem o rutina in progresie. Nu va fi testat la capacitatea aparatului pana se invata laborantii. Dar suntem aproape de 3000 pe zi, saptamana viitoare 4000 pe zi.



Care este nevoia reala?

Nelu Tătaru: Nevoia reala o da Ancheta epidemiologica. In contextual unei anchete care se desfasoara si ia amploare avem nevoie mai mare. Avem aceste 40 de teste la care vom aronda fiecare spital covid.

Avem testari care se fac si in cadrul personalul, la suceava echipa ramasa in frunte cu secretarul de stat Paul Oprea testeaza tot personalul care se afla la domiciliu. Pana acum avem 90 de persoane negative, preluate, nu vor mai merge acasa, vor fi cazate la universitate si vor face activitate medicala.

Avem si un corp de armata, 10 medici si asistenti care preiau comanda.

Ce mutatii a suferit virusul, 4 tineri morti?

Nelu Tătaru: Ganditi-va cum a inceput in China, 80% sunt cazuri usoare si doar 3% erau critice, in Europa au dovedit virulenta crescuta si am vazut o scadere a varstei. Avem medie spre 45-50 de ani dar am vazut si la cazuri tinere dar cu comorbiditati.

Cand putem sa iesim?

Nelu Tătaru: Trebuie sa judecam un viitor la nivelul tarii prin afluxul celor care vin din strainatate. Avem un studiu sau o munca pe care o facem pentru cei din tara, avem focare mici si mari, ne straduim sa stingem focarele dar avem nevoie sa nu avem factori externi cum sunt cei din afara.

Daca sunt bine izolati si monitorizati sa creeze doar focare mici vom merge spre un varf la 7-10 zile dupa sarbatorile Pascale, un varf care depinde de izolarea buna a celor care vin si un raspuns coerent si corect la indicatiile noastre.

Atunci vom putea vedea cazuri critice mai putine si vom putea gestiona toti bolnavii. Urmand ca la doua trei saptamani sa avem scadere a numarului de cazuri.

Daca nu mai sunt locuri de carantina?

Nelu Tătaru: Carantina la domiciliu doar daca ii putem monitoriza zilnic fiecare persoana. In alte conditii se poate ajunge la rechizitionarea unor cladiri.

Focare?

Nelu Tătaru: Tandarei a necesitat carantina din motive obiective atat ca transmitere dar si nerespectarea conditiilor impuse de starea de urgenta, transmiterea se facea accelerat, aveau numar mare de decese, era un moment in care trebuia sa limitam deplasarea. Celor din tandarei sa nu iasa si sa nu transmita.



Exista si alte focare Deva, Arad, avem zone cu personal medical intens infectat, ne gandim si la Brasov, la Constanta, saptamana viitoare merg acolo.

Acea femeie care a sunat, era pozitiva si a murit in casa! Care sunt procedurile?

Nelu Tătaru: Procedurile sunt evaluarea unui pacient de catre un medic de pe ambulanta, DSP ia probe, daca are covid merge la spital, a intervenit decesul familia trebuia sa sigileze locuinta. Cum familia nu a venit, DSP a eliberat certificatul de deces si firma sa poata prelua cadavrul.