Nepoata lui Donald Trump, mărturii surprinzătoare despre unchiul ei, pentru România: Îl ştiu de o viaţă. E un om teribil!

Întrebată despre activităţile pe care le are Melania Trump la Casa Albă, nepoata preşedintelui a spus că aceasta nu are o slujbă propriu-zisă şi ca atare nu e plătită pentru că stă alături de Donald Trump.

"Eu nu cred că aşa numita Orimă Doamnă nu ar trebuie să aibă vreo obligaţie pentru ca nu e plătită. nu e o slujba adevarata de dar e ok . problema e ca ea sprijina un om misogin si rasist. trump nu poate accepta o infrangere. Trebuie sa speram ca Biden va castiga cu o diferenta foarte mare, să fie o victorie care nu poate fi inotoarsa. Va spune ca a fost fraudat, nu va renunţa. Nu va accepta nicicand aceasta idee, va face ceva.", a declarat nepoata lui Trump.

Donald Trump spune că boala este o slăbiciune. Ruda actualului preşedinte a mărturisit de unde a pornit toate credinţele acestuia.

"Bunicul meu avea o idee foarte ciudată despre ideea de a fi bolanv. El nu accepta această idee şi spunea mereu că e o slăbiciune. Acesta s-a îmbolnivt prima dată la 80 de ani. Donald a învăţat încă de când era mic că orice fel de slăbiciune nu e acceptată. S-a împăcat foarte greu cu aceasta idee. A fost foarte vurnelabil în faţa bunicului. Şi când nu e în faţa camerelor Trump e la fel. El nu are un sine privat. Cei mai mulţi dintre noi ne adaptăm la situaţie. Trump nu se schimba în nicio situatie, indiferent de persoană. Rămâne acelaşi.", a zis aceasta.

Nepoata lui Trump a scris o carte din dorinţa de a arăta americanilor cum e de fapt Preşedintele

"Am scris o carte din dorinţa de a arăta americanilor cât de rău va fi dacă Donald Trump va fi încă patru ani la Casa Alba. Îl şitu de o viaţă şi ştiu că e un teribil om de afaceri. Nu mi-am dat seama că oamenii îl vedeau cu totul altfel. În ultima perioadă dinaintea alegerilor a ieşit basma curata din toate. Oricine candidează are o şansă de a câştiga. Are şanse mai mari de 0, iar asta e terifiant. Să sperăm că vom supravieţui până în momentul în care va pleca. Bunicii mei m-au dezmoştenit din cauza cărţii.", a mai spus Mary Trump.