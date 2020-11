Al treilea RĂZBOI mondial s-ar putea declanşa pe fondul pandemiei de COVID-19. Avertismentul lansat de şeful Forţelor Armate britanice

Într-un interviu acordat cu prilejul Duminici Pomenicii, comemorarea desfăşurată în fiecare an în Marea Britanie în amintirea celor ucişi sau răniţi în cele două conflagraţii mondiale, Nick Carter a atras atenţia că escaladarea tensiunilor regionale şi greşelile de judecată ar putea genera un conflict extins, notează agenţia Reuters, citată de Agerpres.



"Cred că trăim într-un moment în care lumea este un loc foarte nesigur şi neliniştit şi, desigur, dinamica competiţiei globale este deopotrivă o caracteristică a vieţilor noastre, şi cred că riscul real pe care îl avem cu un număr destul de mare de conflicte regionale aflate în desfăşurare în acest moment este să ne confruntăm cu o escaladare pornită dintr-o eroare de judecată", a declarat Carter la Sky News.

A Third World War "is a risk" says the Chief of the UK's Defence Staff.



