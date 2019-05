Nick Kyrgios şi-a dat din nou în petic: "Cui îi place zgura e prost. Roland Garros-ul e un turneu de rahat"

După ce a făcut scandal la turneul de la Roma, pentru care a primit o amendă de 20.000 de euro, Kyrgios a mers la Londra şi a schimbat câteva mingi cu jucătorul britanic Andy Murray. Australianul s-a plimbat prin All England Club, complexul care găzduieşte turneul de la Wimbledon, apoi a postat pe reţele de socializare o înregistrare video, în care compară French Open cu grand slam-ul londonez.

"Ce o să fac azi? O să schimb câteva mingi cu Sir Andy Murray. Cred că este cel mai bun turneu din lume (n.r. - Wimbledon), uitaţi-vă la aceste suprafeţe perfecte de iarbă! Scapă de zgură, omule. Cui îi place zgura e prost. Treaba e că sunt aici şi trebuie să merg la Paris în două zile. French Open este de rahat în comparaţie cu locul ăsta, de rahat, absolut de rahat", a spus el în filmul postat.

Nick Kyrgios nu a trecut niciodată de turul al treilea la French Open, în timp ce la Wimbledon a obţinut cel mai bun rezultat la un Grand Slam, calificarea în sferturile de finală, în 2015, la fel ca la Australian Open, în 2015.

Săptămâna trecută, australianul Nick Kyrgios, "copilul teribil" al tenisului mondial, s-a autoeliminat în turul doi la Mastersul de la Roma, după ce a abandonat meciul cu norvegianul Casper Ruud, la scorul de 6-3, 6-7(5), 2-1.

În setul trei, după un punct pierdut, Kyrgios a început să se certe cu un suporter, despre care a spus că îl deranja. Arbitrul de scaun al partidei a decis să-l penalizeze pe tenismen. Nefiind de acord cu decizia arbitrului, australianul a aruncat racheta şi un scaun în mijlocul terenului. Apoi a decis să-şi strângă lucrurile şi să părăsească terenul.

Pentru această ieşire, Kyrgios a fost amendat cu 20.000 de euro şi a rămas fără premiul de 33.635 de euro, cuvenit pentru prezenţa în turul secund, dar şi fără 45 de puncte în clasamentul ATP.

Tennis pro Nick Kyrgios has another mid-match meltdown throwing a chair onto the court. https://t.co/pmfcBcdfY1 pic.twitter.com/moqfQgpJ8k