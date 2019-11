Nicolae Ciucă, noul ministru al Apărării: 36 de vehicule blindate Piranha 5 vor fi livrate până la sfârşitul lunii februarie

"Avem un nou angajament, un nou Masterplan care urmează să se finalizeze cu livrarea primului lot de 36 de vehicule blindate anul viitor în luna februarie. Ca atare, îndată ce vom avea acest prim lot recepţionat, se resetează întreg programul şi urmează să se deruleze pe fazele pe care le-au prezentat cei de la compania GD", a declarat Nicolae Ciucă, la inaugurarea capacităţii de producţie a transportoarelor Piranha 5, la Uzina Mecanică Bucureşti.



Întrebat de întârzierea cu aproape un an a livrării acestor transportoare, pentru care compania General Dynamics a plătit Ministerului Apărării penalităţi de peste opt milioane de euro, Ciucă a spus că MApN a făcut ceea ce era în sarcina sa, şi anume a realizat demersul pentru obţinerea penalităţilor.



"În momentul de faţă, în baza documentelor contractuale, a Hotărârii de Guvern şi a respectării legilor în vigoare, demersul care a fost în sarcina MApN, şi anume să solicite acea penalizare de 8,56 de milioane, s-a realizat. Ceea ce urmează să se întâmple, dacă am ieşit în pagubă, este o chestiune pe care o vor decide specialiştii", a explicat Ciucă, conform Agerpres.



La deschiderea evenimentului pentru inaugurarea capacităţii de producţie a transportoarelor blindate, Nicolae Ciucă a arătat că această linie de producţie va asigura capabilităţile de care România are nevoie pentru a face faţă ''provocărilor de pe câmpul de luptă al secolului XXI''.



"Încă de la început, proiectul a generat foarte multă speranţă şi în continuare, astăzi, participând la această activitate, vedem în deschiderea acestei linii de producţie şi în tot ceea ce se va întâmpla în această hală nimic altceva decât derularea proiectului, astfel încât Armata Română să dezvolte acele capabilităţi de care are nevoie pentru a-şi îndeplini misiunea. Pentru aceasta, avem nevoie de tehnică şi echipamente moderne, care să fie în măsură să integreze tot ceea ce înseamnă provocările din câmpul de luptă al secolului XXI", a spus Ciucă.



Potrivit acestuia, pregătirea Armatei înseamnă inclusiv dotarea cu tehnică şi echipamente moderne.



"Sperând că finalmente vom avea un program coerent, care să se finalizeze cu realizarea capabilităţii, închei prin a vă ura succes şi de asemenea să vă asigurăm de disponibilitatea noastră pentru tot ceea ce înseamnă derularea programului până la finele celor 227 de vehicule", a afirmat Ciucă.