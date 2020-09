Nicolae Robu, după ce a pierdut primăria Timişoarei:"Am adormit cu telefonul în mână scriind un text"

"Se pare că există un segment de populaţie în comunitatea noastră care nu e prezent în stradă, aşa cum sunt eu printre oameni, şi care sigur s-a manifestat pe mediul online şi probabil că acel segment nu mă agrează. Dar nu e nicio problemă, încă o dată. Eu am dormit aşa de bine că nici nu am reuşit să postez. Foarte bine am dormit. Eu dorm puţin în general. M-am culcat pe la ora 4.00, că am plecat de la partid pe la 3.30 şi am adormit cu telefonul în mână scriind un text”, a afirmat Nicolae Robu luni la Digi 24.

"Eu sunt foarte împăcat cu modul în care mi-am exercitat prerogativele, cu ce am lăsat în urma mea în oraş. Unde mergi în oraş vezi realizări care ţin de exercitarea de către mine a acestor funcţii importante de rector, respectiv primar. Drept urmare, nu e nicio problemă. Abordarea aceasta de transformare în forţă, de modernizarea în forţă a oraşului nu este pe placul timişorenilor. Dacă aproximativ 30% m-au votat, nu ştiu încă scorul final, data trecută în 2016 am obţinut 53% din voturi, înseamnă că timişorenii îşi doresc altceva. E dreptul domniilor lor să îşi dorescă altceva. Eu îmi văd de viaţa mea cu seninătate, cu împăcare şi fiecare cu ale lui", a completat Nicolae Robu.