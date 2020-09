Noul primar al Timişoarei, Dominic Fritz, dirijează un cor de gospel şi are o voce fabuloasă

Acest proiect muzical a luat naştere în 2004 sub forma unui workshop. Corul de gospel este format doar din copii instituţionalizaţi. La început, a fost dezamăgit că nu a putut să strângă mai mult de zece persoane, iar concertul s-a ţinut în biserica catolică din cartierul Elisabetin.

„Îmi amintesc şi acum cum au venit oamenii. Ne-am dat întâlnire la repetiţii la ora 10.00. Eu, ca de obicei, eram punctual. Însă, la ora aceea au venit doar trei. Peste o jumătate de oră au mai apărut doi. De abia pe la ora 11 şi ceva au venit mai mulţi, dar nu toţi. Unii s-au scuzat din diferite motive că nu pot ajunge. A fost un mic şoc cultural pentru mine. La început, am fost temător, dar concertul a ieşit foarte bine. Atunci s-a născut Timişoara Gospel Project şi am zis că voi reveni în fiecare an pentru un concert“, a declarat Dominic într-un interviu pentru Adevărul.

Pentru că primul spectacol a fost un real succes, Fritz a decis să organizeze unul şi în anul următor.

„A doua oară a ieşit şi mai bine. Totul avea să se dezvolte foarte rapid, nici măcar eu nu mă aşteptam la început să ajungem aici“, spune Dominic.

Cu fiecare an care trecea, corul devenea mai puternic, astfel că, în 2008, Dominic Fritz a decis să mute concertul în Domul Catolic din Piaţa Unirii. La concertul din 2010, corul de gospel dirijat de Dominic a înregistrat un succes fulminant, spectatorii stând şi pe jos. Pentru că aveau nevoie de un spaţiu mai mare, în 2011, concertul Timişoara Gospel Project a avut loc la Biserica Millenium, cea mai mare biserică catolică din judeţul Timiş. În 2012, Timişoara Gospel Project s-a mutat într-o sală de spectacole, la Sala Capitol din Timişoara.



Corul de gospel este format din oameni din toate păturile sociale, de toate vârstele şi confesiunile, cei mai mulţi dintre ei neavând de-a face cu muzica. Însă, după o săptămână de repetiţii, toţi aceştia sunt în stare să susţină un concert profesionist.

Lor li se alătură şi instrumentişti profesionişti, din diferite trupe rock din Timişoara.

În 2013, Dominic Fritz fondează Asociaţia Culturală Timişoara Gospel Project în ideea de a susţine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală a Europei.

Cine este Dominic Fritz

Dominic Fritz s-a născut în 1983 în sudul Germaniei, într-o familie catolică cu opt copii. În 2003 a absolvit un liceu romano-catolic din Germania. A absolvit studii de ştiinţe politice şi administrative în Germania, Franţa şi Anglia, iar în 2019 a acceptat un post de consilier în cadrul Agenţiei Germane pentru Coopterare Internaţională.

Între anii 2016-2019 a fost şeful de cabinet al fostului preşedinte al Germaniei, Horst Köhler, la Berlin. Dominic Fritz a lucrat mai bine de 10 ani în administraţia publică germană înainte să intre politică.

Prima dată a venit în România la vârsta de 19 ani, imediat după ce a absolvit liceul, pentru a lucra ca voluntar la o casă de copii din Timişoara. Tot atunci a învăţat şi limba română.

Dominic Fritz a fost descris de Nicolae Robu, edilul Timişoarei, ca fiind "şomerul" care candidează la Primărie. Potrivit acestuia, nu are un loc de muncă, iar în momentul de faţă e ajutat financiar de cei din USR.