Nicuşor Dan anunţă măsuri suplimentare de protejare a bucureştenilor care folosesc mijloacele de tranport în comun

"Am fost azi la sediul Societăţii de Transport Bucureşti, unde am analizat în special măsurile de protejare a călătorilor în contextul actualei epidemii COVID-19. Am discutat despre numărul mediu de călători pe linii şi pe ore, despre dezinfecţia în mijloacele de transport în comun, despre purtarea măştii în interiorul acestora. Am convenit aplicarea unui chestionar pentru şoferi şi vatmani, în urma căruia vom obţine o imagine mai exactă a situaţiei din teren şi care ne va ajuta să luăm decizii informate", a scris Nicuşor Dan, pe Facebook, vineri seară.

Primarul Capitalei a precizat că se vor lua măsuri pentru ca transportul public să ofere siguranţă.

"Vom face eforturi suplimentare pentru ca toţi cei care folosesc transportul public în Capitală să fie în siguranţă. Sănătatea bucureştenilor este prioritatea noastră în săptămânile care urmează", a mai afirmat Nicuşor Dan.

Transportul în comun a fost enumerat de autorităţile între locurile cu transmitere accentuată a noului coronavirus.