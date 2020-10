Nicuşor Dan anunţă noi controale la PMB: "Au început să-mi scrie oameni din primărie despre nereguli. Investigăm tot!"

"Vreau să spun că o să fiu într-o poziție mult mai bună decât au fost cei trei oameni trimiși de ministrul de Finanțe în control, pentru că o să fiu primar, o să am acces la toate actele și deja, încă din poziția aceasta intermediară în care sunt în acest moment, au început să îmi scrie oameni din primărie despre diverse nereguli, deci fără îndoială că o să continuăm să investigăm tot ce ne semnalează oamenii și nu este o promisiune electorală, este o obligație legală", a spus Nicușor Dan.

Noul primar al capitalei a comentat şi declaraţiile Gabrielei Firea de luni, referitoare la controlul efectuat de Inspecţia Financiară a Ministerului Finanţelor la PMB şi concluziile prezentate de Florin Cîţu.

"Am urmărit alături de dumneavoastră cele două declarații și m-a frapat diferența de discurs. Adică am avut un om care a spus cifre, a spus Primăria datorează către ELCEN atât, Primăria datorează către ANF – adică STB către ANAF, mai precis, datorează atât. Sunt atâți bani care nu s-au dus dintr-un cont în altul, sunt niște bani pentru care primarul a depășit limita de buget fixată de Consiliul General. A mai spus, dar nu ați redat dumneavoastră, că au fost niște evenimente care au fost plătite și n-au avut loc, a mai spus că au fost niște contracte prelungite ilegal prin acte adiționale, deci a fost un discurs foarte tehnic, foarte precis despre niște cifre foarte precise. Da, și la asta nu am avut niciun răspuns tehnic din partea fostului primar. A fost o poezie, așa cum ne-a obișnuit să vorbească în fiecare din ultimii ani, ignorând problemele reale ale Bucureștiului. Asta e diferența. Se confirmă multe din lucrurile pe care le-am spus în campanie", a declarat Nicușor Dan, luni seară, în direct pe B1 TV.

