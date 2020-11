Nicuşor Dan: 22% din reţeaua de termoficare va fi reabilitată. Orban:Au fost primari care au promis luna de pe cer şi nu au făcut nimic

Marţi s-a semnat contractul de finanțare din fonduri europene a proiectului privind reabilitarea sistemului de termoficare a Municipiului București. La eveniment au participat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan şi premierul Ludovic Orban.

"Semnam azi contractul de finantare pentru reabilitarea sistemului de termoficare.22 la sută din reţeaua de termoficare va fi reabilitată. Din 2016 pana in 2020 nr de avarii a crescut la 1300 de la 420. Pierderea de eficienta pe energie termica a crescut. A crescut considerabil cantitatea de apa . O sa avem 3 mari imbunatatiri: imbunatatirea calitatii caldurii si a apei calde, reducerea pierderilor si reducerea poluarii atmosferice. Acesta este obiectul contractului de azi", a declarat Nicuşor Dan.

Ludovic Orban: În ultimii 12 ani au fost primari oameni care au promis luna de pe cer şi nu au facut nimic

"In ultimii 12 ani la primaria Capitalei au exercitat functia de primar oameni care au fost straini de problemele Bucurestiului, oameni care au promis luna de pe cer si care nu au facut nimic. Are loc astazi un prim eveniment si anume semnarea contractului pentru finantarea reabilitarii reţelei de termoficare. Vom cauta sa identificam resurse financiare suplimentare pentru a putea sprijini continuarea reabilitarii reţelei de termoficare. Ma bucur sa fiu astazi alaturi de dl prima general si sunt convins ca impreuna vom face lucruri extrem de bune pentru Bucureşti", a spus Ludovic Orban.

Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, a răbufnit în momentul în care a aflat şi îl acuză pe premier că a blocat intenţionat până acum reabilitarea reţelei de termoficare.

"Hotie pe fata! Furt la drumul mare! Sabotaj al bucurestenilor! Orban a blocat jumatate de an intentionat contractul de finantare cu fonduri europene pentru reabilitarea retelei de termoficare, in valoare de 330 mil euro, la care am muncit, impreuna cu echipa mea, timp de 4 ani! Doar ca sa se semneze azi acest contract, in campania electorala! OrBAN, ministrul Fondurilor Bolos - unealta odioasa - si primarul dreptei unite - la care nu ma asteptam sa-si inceapa activitatea acceptand sa confiste munca mea si a echipej mele -, nu au niciun merit!", a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.