Gabriela Firea: Hoţie pe faţă. Orban a blocat intenţionat reabilitarea reţelei de termoficare

Marţi, începând cu ora 13:00 se va semna contractul de finanțare din fonduri europene a proiectului privind reabilitarea sistemului de termoficare a Municipiului București. La eveniment vor participa ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, a răbufnit în momentul în care a aflat şi îl acuză pe premier că a blocat intenţionat până acum reabilitarea reţelei de termoficare.

"Hotie pe fata! Furt la drumul mare! Sabotaj al bucurestenilor! Orban a blocat jumatate de an intentionat contractul de finantare cu fonduri europene pentru reabilitarea retelei de termoficare, in valoare de 330 mil euro, la care am muncit, impreuna cu echipa mea, timp de 4 ani! Doar ca sa se semneze azi acest contract, in campania electorala! OrBAN, ministrul Fondurilor Bolos - unealta odioasa - si primarul dreptei unite - la care nu ma asteptam sa-si inceapa activitatea acceptand sa confiste munca mea si a echipej mele -, nu au niciun merit!

"Nu au contribuit cu nimic!"

In jumatate de an se putea, deja, interveni la retea! Se puteau face reabilitari! In campanie au promis "apa calda imediat" dar blocau intentionat contractul de finantare pentru reabilitarea conductelor vechi de 50-60 de ani!

Au avut atata meschinarie incat aseara au printat din nou ultima pagina a contractului, ca sa schimbe numele primarului general!

Pe noi ne-au mintit jumatate de an ca nu putem semna contractul, pentru ca nu detinem toate acordurile in scris ale proprietarilor de teren, din zonele unde sunt conducte de termoficare ce urmeaza a fi reabilitare. Toate celelalte 99,9% din conditii erau demult indeplinite! Nici acum nu le are Primaria! Dar s-a dat o "dispensa"! O dispensa politica, sa se semneze si fara acordurile proprietarilor! Sa va fie rusine, hotilor!

Ce stiu ei despre toate eforturile noastre? Ce stiu eu cat s-a muncit la Strategia energetica, la Studiul de fezabilitate?

Ce habar au ei despre toate documentele solicitate la Bruxelles si rezolvate, in toata aceasta perioada?

Au tinut blocat jumatate de an contractul, numai sa nu-l semnez eu si echipa mea! Adica cei care eram indreptatiti, pentru ca muncisem din greu!

Sa se impauneze ei acum cu ceva pentru care nu au miscat un deget.

Este rusinos!

La Orban si Bolos nu aveam pretentii - niste urmasi jalnici ai bratienilor, care fac de ras acest nume imens in istorie!

Dar la "marele om de caracter", cum se prezinta - nu ma asteptam sa fie de acord cu aceasta asumare a unui contract pentru care nu a depus niciun efort! Sigur a aflat ca a fost blocat intentionat la ministerul fondurilor!

Sau de cand e frate cu interlopii lui Caine a deprins si el astfel de apucaturi?

Un moment rusinos pe care sigur il vor deconta toti! Mai devreme sau mai tarziu!

Cand am ajuns acum 4 ani la Primaria Capitalei, nu se facuse absolut niciun demers pentru obtinerea fondurilor europene, pentru reabilitarea retelei de termoficare! Aproape un an de zile, cat a fost mandatul primarului general interimar al PNL, nu s-a indeplinit nicio conditie solicitata de la Bruxelles! Nu a avut loc nici macar o intalnire, un grup de lucru, nimic! Si-acum tot penelistii - franari si hoti prin definitie - vin sa confiste munca noastra de 4 ani!

Rebuturi ale politicii! Cu astfel de specimene corupte nu se poate construi nimic durabil in tara!", este mesajul postat de Gabriela Firea pe pagina de Facebook.