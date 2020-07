Nicuşor Dan cere Primăriei Capitalei să ia măsuri anti-Covid-19. Firea: "Bine ati revenit în Bucuresti, Dl candidat!"

Nicuşor Dan a organizat duminică, o conferinţă de presă în faţa Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, pentru a transmite un mesaj atât bucureştenilor, cât şi administraţiei publice locale. El a făcut un apel către bucureşteni să poarte mască pentru a contribui la limitarea răspândirii Covid-19, iar reprezentatilor Primăriei Capitalei le-a cerut mai multe măsuri pentru limitarea răspândirii Covid-19, printre care testarea persoanelor cu risc ridicat la infectare - cadre medicale, asistenţi sociali, şoferi STB, vânzarea de măşti la punctele în care se vând bilete STB, extinderea distribuţiei de măşti gratuite către bucureştenii cu venituri reduse, dezinfectarea mijloacelor de transport în comun şi a mobilierului urban

"Am ales să organizez conferinţa de presă lângă Institutul Marius Nasta pentru că aici şi în celelalte spitale coronavirus medicii lucrează zi de zi pentru a vindeca pacienţii infectaţi cu acest virus, medicii care fac eforturi extraordinare merită toată aprecierea noastră. În ultimele zile lupta lor devine tot mai grea pentru că numărul de cazuri a început să crească şi există riscul ca în câteva zile să fie şi ei şi spitalele în care lucrează să fie suprasolicitaţi şi să nu mai poate răspunde numărului de cazuri, în special a celor grave. Apelul meu către bucureşteni este următorul: Fiecare dintre noi poate să contribuie la limitarea răspândirii acestui virus şi pentru a permite spitalelor să funcţioneze în regim normal, e nevoie de responsabilitate socială pentru fiecare din noi şi rugămintea mea, îndemnul meu este ca fiecare dintre noi să poarte mască", a transmis Nicuşor Dan, citat de news.ro.

"Cer de administraţiei PSD- Firea să ia următoarele măsuri: să testeze periodic persoanele cele mai expuse la infectare, cadrele medicale, asistenţi sociali, şoferi şi controlori STB, taximetrişti, funcţionari care lucrează direct cu publicul. Cer să iniţieze un parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică, subordonată ministerului pentru a-i ajuta pe aceştia în anchetele epidemiologice făcute la persoanele infectate pentru contacţii acestora. Cer să pună în vânzare măşti la punctele în care se vând bilete STB pentru persoanele care nu au masca la ei şi vor să se urce în mijloacele de transport în comun", a spus candidatul PNL şi USR la Primăria Capitalei.

El a mai cerut Primăriei mobilizarea Poliţiei Locale pentru verificarea respectării obligaţiei de a purta masca în spaţii închise, în spaţii comerciale, în mijloacele de transport în comun, dar şi pentru respectarea interdicţiei de a folosi spaţiile de joacă pentru copii. Totodată, Nicuşor Dan a mai cerut să instituie pentru mai multe tipuri de spaţii deschise, cum sunt pieţele, un număr maxim de persoane care pot să intre, iar Poliţia Locală să verifice numărul de persoane care accesează aceste spaţii.

Nicuşor Dan a mai cerut instalarea de robinete cu apă şi săpun la intrarea în parcuri şi în pieţe, dezinfectarea mijloacelor de transport în comun, a staţiilor STB, a mobilierului urban şi spălarea străzilor.

"Cer să extindă distribuţia de măşti gratuite către bucureştenii cu venituri reduse, cer să instituie comunicarea online cu cetăţenii în toate instituţiile din subordinea Primăriei şi să facă publicitate acestei proceduri astfel încât să nu pună bucureştenii pe drumuri pentru lucruri care pot să fie rezolvate de la distanţă şi de asemenea prin mijloacele consistente de publicitate pe care le au la îndemână să vorbească cetăţenilor despre riscul acestui virus şi despre nevoia de a se proteja", a mai cerut candidatul PNL şi USR la Primăria Capitalei.

Nicuşor Dan a mai afirmat că nu crede că primarul Gabriela Firea tratează acest fenomen social cu gravitatea cuvenită şi i-a reproşat că tensionează permanent relaţia pe care o are cu Ministerul Sănătăţii.

"Am ales în această conferinţă de presă să nu critic autorităţile, să nu critic primarul general, dimpotrivă mesajul meu a fost unul constructiv, dacă vreţi un mesaj foarte soft pe această direcţie, consider că primarul general nu tratează în acest moment cu gravitatea cuvenită acest fenomen social, ăsta este un reproş şi al doilea reproş este că nu colaborează, ci dimpotrivă tensionează continuu relaţia pe care o are cu Ministerul Sănătăţii în condiţiile în care e nevoie de colaborarea autorităţilor şi de colaborarea cetăţenilor cu autorităţile", a mai declarat Nicuşor Dan.

Gabriela Firea i-a dat replica pe Facebook.

"Bine ati revenit in Bucuresti, Dl candidat! Sau, mai corect : bine v-ati trezit! Ati dormit bine? V-ati odihnit suficient? Ce-mi cereti dvs sa fac azi, 12 iulie, eu si echipa mea am realizat, ba chiar mult mai mult, inca din luna martie, de cand erati Dvs disparut fara urma! Si de cand colegii dvs de la guvernul PNL imi spuneau sa nu ma mai agit, pentru ca e doar o gripa usoara. A vazut o tara intreaga, numai dvs nu... Puneti mana si va informati! Discutati cu oamenii, cititi presa. Vad ca va laudati ca va sustin 7 partide si nu va pasa de oameni! Eu voi ramane in continuare primarul oamenilor, dvs al combinatiilor intre partide... Daca nu ar fi de plans, ar fi de ras! Somn usor in continuare! Nani, nani!!!", a scris Gabriela Firea.