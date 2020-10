Nicuşor Dan demisionează din Asociaţia Salvaţi Bucureştiul. Procesele cu Primăria Capitalei continuă şi după preluarea mandatului său

”Astăzi, judecătorul va lua act retragerea mea din Asociația Salvați Bucureștiul, colegii mei vor continua fără mine.Există niște litigii între Asociația Salvați Bucureștiul și Primăria Capitalei, în majoritatea acestor litigii se cere declararare unor acte ca fiind ilegale. Judecătorul va judeca și va decide dacă acele acte sunt legale sau ilegale.”, a spus Nicușor Dan.

Ca primar, Nicuşor Dan va da dreptate Asociației

Nicușor Dan a mai reiterat la începutul lunii octombrie că judecătorii trebuie să decidă ”cine are dreptate”. Ca activist, acesta are 15 procese in curs cu Primaria Capitalei.

”N-o să vin acum, dacă Primăria Capitalei a dat, vă dau exemplul cel mai simplu, a dat o autorizație pentru un imobil de 9 etaje pe str. Vasile Lascăr, zonă istorică în care toate clădirile au trei etaje, și eu ca membru al Asociației Salvați Bucureștiul am spus că acea autorizație este nelegală, n-o să vin acum, ca primar, să spun că e legală!”, a afirmat Nicușor Dan, care a precizat că punctul de vedere al primarului în acel litigiu va fi că ”autorizația este nelegală”.

De asemenea, Traian Băsescu i-a cerut lui Nicușor Dan să renunțe la toate procesele intentate Primăriei Capitalei în calitatea de președinte al Asociației Salvați Bucureștiul.

"Sper totuşi că Nicuşor Dan nu îşi va prelua mandatul până nu va retrage toate cele 400 de procese intentate PMB. Sper că nu va fi un primar care o să spună eu sunt în proces cu PMB. Cred că mâine are de scris multe hârtii din acestea de renunţare", a declarat liderul PMP, duminică seara, imediat după aflarea rezultatelor sondajelor realizate la ieșirea de la urne.

