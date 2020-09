Nicuşor Dan, denunţat la DNA de nouă parlamentari PSD. Ce acuzaţii îi aduc

Dana Budeanu, o apropiată a Gabrielei Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a făcut publică o înregistrare în care candidatul dreptei pentru funcţia de primar al Capitalei intervine pentru a împiedica luarea unor măsuri legale împotriva omului de afaceri Mihai Mitrache în relația cu Primăria Sectorului 4.

Mihai Mitrache avea o construcţie în Parcul Orășelul Copiilor, de 80 mp pe un spaţiu închiriat de la Primăria Sectorului 4. Ulterior, a construit aici un restaurant pe 250 mp, inclusiv spaţiu verde, în mod ilegal. Taxele şi impozitele neplătite de Mihai Mitrache către Primărie au ajuns la un cuantum de 400 de mii de lei, moment în care omul de afaceri a primit mai multe somaţii pentru a intra în legalitate, pe care le-a ignorat, primăria decizând să recurgă la demolarea construcţiei. Acesta este momentul în care Nicuşor Dan sună funcţionarii de la Sectorul 4 şi intervine în favoarea omului de afaceri, arătând că Mitrache este dispus "să-şi retragă plângerile penale şi postările" împotriva primăriei.

Angajatul primăriei îi spune lui Nicuşor Dan în repetate rânduri că "dacă nu aţi fi garantat dvs. pentru el, nu mai aveam de ce să stăm de vorbă". Mai mult decât atât, când funcţionarul îi spune că Mihai Mitrache se laudă că "vin cu fratele meu Nicuşor Dan!", "vă pune Nicuşor Dan cu botul pe labe", râde şi nu-l contrazice.

Citeşte şi: Cine este Mihai Mitrache, zis "Câine", afaceristul pentru care a intervenit Nicuşor Dan. Ilegalităţi şi teroare în Orăşelul Copiilor

Nicuşor Dan: "Eu sunt în înregistrare"

"Înregistrarea vine după ce eu am demascat o infracţiune comisă de primarul general Gabriala Firea, de 50 de milioane de euro, pe Parcul Verdi şi o infracţiune legată de achiziţia de tramvaie, de către firma turcă, în dauna celei româneşti, de 150 de milioane. Eu sunt în înregistrare, să vă explic ce rol am eu. Situaţia este următoarea: un domn avea o proprietate pe care primarul sectorului 4 a demolat-o abuziv. Instanţa de judecată a spus acest lucru. Înainte ca această demolare abuzivă, confirmată ca abuzivă de către instanţa de judecată, să aibă loc, acest cetăţean a venit la mine. Avocatul domniei sale m-a văzut în tribunal şi mi-a spus că are un abuz. Eu am luat avocatul şi pe cei doi soţi şi ne-am dus la Avocatul Poporului, pentru că, după cum ştiţi, dacă Avocatul Poporului sau prefectul atacă un act în instanţă, el este suspendat de drept", a explicat Nicuşor Dan, la România TV.

Întrebat de Victor Ciutacu în ce calitate s-a implicat, Nicuşor Dan a răspuns: "În primul rând nu este vorba de nicio retribuţie. În al doilea rând, eu ca parlamentar sunt obligat de lege să mă ocup de rezolvarea problemelor bucureştenilor. Am considerat că împotriva acestui cetăţean se construieşte un abuz de către o autoritate locală. Am mers şi l-am apărat în instanţă şi am câştigat. Instanţa a confirmat că autoritatea locală urma să încalce legea".

Dan Barna: PSD continuă campania mizerabilă la adresa lui Nicuşor Dan

„PSD continuă campania mizerabilă la adresa lui Nicuşor Dan şi a tuturor celor care nu le împărtăşesc valorile. Au trimis huligani şi troli la conferinţe de presă, au folosit resurse publice pentru a încerca să ne acopere vocea, au folosit poliţia locală ca să ne urmărească. Acum au declanşat o disperată campanie de denigrare sperând că vor păcali iar cetăţenii”, a scris Dan Barna marţi pe Facebook.

Liderul USR a adăuga că „PSD şi Gabriela Firea par să nu fi înţeles în anii ăştia că nu ne speriem”.

„Nu am ezitat când se închinau la Dragnea, nu ezităm nici acum când sunt conduşi de Ciolacu. Nu dăm înapoi, nu renunţăm. Le e teamă de Nicuşor. Le e teamă de noi. Ar trebui să le fie”, a completat Barna.

Ludovic Orban, reacţie în scandalul înregistrării cu Nicuşor Dan: "PSD este disperat că pierde teren pe zi ce trece"

Premierul Ludovic Orban a răbufnit la adresa PSD ce Dana Budeanu a dezvăluit o înregistrare cu Nicușor Dan, în cadrul căreia acesta și-ar fi folosit influența pentru a ajuta un om de afaceri în relația cu Primăria Sectorului 4.

"E urât să înregistrezi pe cineva când vorbești cu el. PSD este disperat că pierde teren pe zi ce trece. Toți interlopii și toți mafioții au trăit bine sub guvernarea locală PSD. Încearcă disperați să-l discrediteze pe Nicușor Dan, fără niciun fel de bază. (...) Nicușor Dan este un om cunoscut, este un om corect, un om cinstit care s-a bătut pentru interesele bucureștenilor fără să aibă vreo funcție publică. (...) Această înregistrare nu este altceva decât o măsură disperată din partea mafioților și interlopilor care sprijină PSD", a spus Orban. Gabriela Firea, reacţie dură după înregistrarea cu Nicuşor Dan: "Câţi bani aţi luat de la interlopul Mitrache, zis Câine?"