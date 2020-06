Nicuşor Dan desfiinţează testările pentru coronavirus, anunţate de Gabriela Firea. "A încercat să pară că face ceva"

Nicuşor Dan a afirmat într-un interviu acordat Adevărul că nu s-a înscris în cadrul testării organizate de Primăria Capitalei.

"Asta e tot ce a făcut Gabriela Firea. A încercat să pară că face ceva ca în filmul ăla de la Revoluţie. Sunt total inutile şi sunt bani aruncaţi.

Un lucru util pe care l-a şi anunţat, se fac două luni de când l-a anunţat şi nu l-a făcut, a fost că îşi testează angajaţii din subordine care sunt în contact cu publicul şi nu a făcut asta, în special, asistenţii sociali şi şoferii STB", a declarat Nicuşor Dan.

Candidatul susţinut de PNL la Primăria Capitalei a spus, însă, că testarea pentru anticorpi, care determină câte persoane au trecut prin infecţia cu COVID-19, "ar fi corect".

"În principiu acesta ar fi corect, însă testele pe care le foloseşte sunt de primă generaţie şi dau erori mari de 30 la sută. A confirmat şi INSP faptul că a minţit în privinţa eşantionării. Ei au dat 3.000 şi ea face pe 10.000. Diferenţa aceasta nu este nicio relevanţă ştiinţifică.

În plus, testul ăsta se suprapune cu ceea ce vrea să facă Ministerul Sănătăţii - 30.000 de oameni - adică 10 la sută, 3.000 în Bucureşti nu are nicio relevanţă. Ministerul are teste mai bune", a afirmat Nicuşor Dan.

"Asta cu 10.000 de oameni la întâmplare, să ne testăm să vedem dacă avem coronavirus... Asta nu are nicio însemnătate pentru că un om care află că nu are coronavirus azi, poate să îl ia mâine. De aia sunt protocoale care spun că te testezi dacă există o suspiciune asupra ta. Pe scurt, praf în ochi", a adăugat candidatul la Primăria Capitalei.

Ce a făcut Nicuşor Dan în timpul stării de urgenţă

Nicuşor Dan le-a răspuns criticilor care au susţinut că el ar fi dispărut în perioada stării de urgenţă.

"În criza asta a fost foarte important ca oamenii să ascule de autoritate. Eu n-am avut o poziţie de autoritate. Am fost un om urmărit de foarte multă lume.

Am transmis mesajele autorităţii, pe de o parte, şi pe de altă parte, când oamenii îmi semnalau problemele, având relaţia asta de parteneriat cu PNL-ul, le-am transmis problemele", a spus Nicuşor Dan la Adevărul Live.

Nicuşor Dan susţine că Gabriela Firea are un "oarecare avantaj relativ" dat de criza de coronavirus

Întrebat dacă este favorit pentru câştigarea alegerilor la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan a afirmat că nu a vrut niciodată să dea "tipul ăsta de pronosticuri".

"Cetăţenii care votează sunt cei care decid. Nu e politicos pentru un politician să anticipeze ce o să facă ei cu votul lor. Teoretic, dreapta faţă de stânga, actuala Opoziţie faţă de PSD are un avantaj.

OUG 13, atacurile împtoriva Justiţiei, oamenii cred că nu au uitat şi asociază PSD-ul, pe Gabriela Firea, pe toţi primarii de sector, cu asta. În condiţiile în care se profilează că va fi o Dreaptă unită la alegerile locale, ea are prima şansă şi la Primăria Capitalei şi la Primăriile de sector", a menţionat Nicuşor Dan.

De asemenea, el a explicat că există "un fenomen sociologic, descoperit de zeci de ani, care spune că în momente de criză lumea se apropie de autoritate pentru că are nevoie de un suport".

"Cred că aceste condiţii de criză şi expunerea pe care a avut-o primarul în funcţie i-a dat un oarecare avantaj relativ. Eu mă aştept să nu sară de 40 la sută", a menţionat Nicuşor Dan.

Primăria Capitalei a anunţat că desfăşoară două tipuri de testare - una pentru depistarea noului coronavirus şi alta pentru a stabili câte persoane au trecut prin infecţie.

"Am propus în luna mai acest proiect prin care 11.000 de bucureșteni pot beneficia gratuit de testare pentru depistarea infectării cu noul coronavirus. Capitala se înscrie, astfel, în rândul marilor metropole europene, care aplică deja principiul testării extinse, promovat și de Organizația Mondială a Sănătății. Vor fi utilizate teste de tip antigen standard RT-PCR, cele mai utilizate la ora actuală pe plan mondial pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2. Săptămâna viitoare vom începe și celălalt proiect de testare anunțat, proiectul care vizeaza realizarea testelor de anticorpi pentru 10.500 de bucureșteni, care va indica felul în care a circulat virusul în Capitală", a precizat primarul Gabriela Firea.