Nicuşor Dan, despre scandalul privind traficul de influenţă: "Este o campanie murdară, înseamnă că am atins caracatiţa din primărie"

"Nu am facut investigatii referitor la cine a venit sa ne ceara ajutorul. Ne-am uitat doar daca au dreptate, iar cand au avut am reusit sa-i ajutam. Se spune ca acea cladire era ilegala, dar avea autorizatie de la primarie din 2013. Orice autorizatie de constructie constituie drept de proprietate. Chiar daca in 2020 primaria sectorului 4 ar fi constatat ca a emis o autorizatie nelegala, nu avea dreptul sa se duca sa demoleze.

Trebuia sa se adreseze unui judecator, iar acesta sa constate daca autorizatia era sau nu legala si cine ar fi avut culpa pentru emiterea sa.

Se adevereste ce am spus, ca va urma o campanie murdara. Suntem in plina campanie murdara, ceea ce inseamna ca am atins o caracatita. Voi continua de maine, de la ora 10.

Am incredere in discernamantul bucurestenilor, am incredere ca vor vedea unde este coruptia adevarata, de sute de milioane de euro si ca aceasta este doar o incercare disperata de discreditare.", a declarat Nicuşor Dan.

