Nicuşor Dan îi linişteşte pe bucureşteni: "Este exclus ca Bucureştiul în ansamblul său să fie carantinat"

"Situația este gravă în special în București. Am ajuns cu totul ca 1% din populație să fi fost îmbolnăvită de-a lungul timpului. Eu cred că vom fi în stare să trecem peste pandemie. Despre acel de indice 3 (Bucureștiul e la 2,3-2,4). Nu există o măsură legislativă pentru atingerea pragului 3. Singura normă se referă la școli, care trec exclusiv online când indicele atinge valoarea 3. Trebuie să testăm mai mult. Nu este logic să închizi un oraș ca Bucureștiul doar pentru câteva focare. Exclud închiderea Bucureștiului. Izolând focarele punctuale, reușim să trecem peste. Trebuie să întărim colaborarea cu DSP-urile. În București, ca peste tot în țară, DSP-ul are un personal insuficient, O să facem la nivelul Bucureștiului o capacitate de testare suplimentară față de ce are Ministerului Sănătății. Avem două mari probleme: funcționarea sistemului medical și să încercăm să limităm numărul de infectări.", a declarat Nicuşor Dan.

Primarul ales al Capitalei exclude închiderea Bucureștiului în întregime din cauza pandemiei.

"Chiar dacă că vom ajunge să avem acel indice de 3 în următoarele zile, asta nu înseamnă că Bucureștiul în ansamblul lui va fi carantinat. Dacă mici cartiere vor avea focare, ele vor putea să fie carantinate. E exclus ca Bucureștiul în ansamblul lui să fie carantinat. Am spus încă din luna mai că recomand purtarea măștii și în spațiile deschise. Comitetul pentru Situații de Urgență ar putea lua în calcul purtarea măștii în spațiile deschise. Trebuie să asigurăm și protecția socială a celor care nu-și permit mască, în cazul în care luăm această măsură.", a explicat noul primar al capitalei.

Citeşte şi: Gabriela Firea arată cum s-a contrazis Nicuşor Dan pe tema testării bucureştenilor de Primăria Capitalei