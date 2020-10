Nicuşor Dan: "În ziua în care Bucureştiul va scădea sub 100 de infectări, voi deschide larg uşa mare a Primăriei"

Nicuşor Dan a amintit că Bucureştiul se confruntă cu probleme "grave", cum ar fi situaţia sanitară generată de pandemia de COVID-19, termoficarea, finanţele, şi a cerut bucureştenilor răbdare şi solidaritate.

Prima şedinţă a CGMB a fost condusă de decanul de vârstă al consilierilor generali, Anghel Iordănescu.

Motto-ul Ligii Studentilor a fost "nu ne-am luptat pentru jucarii".

Oamenii au iesit la vot pentru valori, pentru o reasezare a ierarhiilor in societate, pentru onoare, dreptate, competenta, pentru acele lucruri care sa-i faca pe copiii nostri sa vrea sa traiasca in orasul asta si in tara asta.

Vreau sa multumesc oamenilor care mi-au fost aprope in toti acesti ani, colegilor din USB, voluntarilor din campanii, personalitatilor politice care au girat cu persoana lor pentru m9ne, oamenilor care au donat bani, partidelor cu care am fost partener in aceasta campanie si cu care vom fi in guvernarea Bucurestiului. Vreau sa multumesc PNL si presedintelui Orban, USR-PLUS si copresedintilor Dan Barna si Dacian Ciolos.

Vreau sa-i asigur pe bucurestenii care nu ne-au votat ca vom guverna pentru toti bucurestenii si pe consilierii din opozitie ca vom avea o colaborare onesta, pentru binele bucurestenii.

Este foarte important parteneriatul cu guvernul si avem angajamentul primului ministru ca toate lucrurile despre care am vorbit sa fie realizate.

Bucurestiul are oameni care au performat si sunt asa de multe energii in orasul asta ca nu se poate sa nu reusim.

Ceea ce trebuie si va face primaria va fi sa fie partenerul acestor energii, pentru binele orasului si al locuitorilor.

Vreau sa fac un apel pentru oamenii competenti, pentru absolventi, veniti in administratia publica, astept sa trimiteti CV-uri.

Pe termen foarte scurt, cer bucurestenilor rabdare si solidaritate, pentru ca avem probleme grave si urgente. Avem o criza sanitara, una a termoficarii si una financiara.

Purtati masca, evitati aglomeratiile, suntem o comunitate si este responsabilitatea nostra sa trecem prin aceasta pandemie.

Vom deschide usa mare a primariei, dar aman acest moemnt pana cand Bucurestiul va avea mai putin de 100 de imbonaviri. In prima zi cand asta se va intampla, voi deschide usa primariei, ca gest simbolic.

Ii asigur pe bucuresteni ca aceasta institutie va fi partenerul lor.", a spus primarul Capitalei, Nicuşor Dan.

