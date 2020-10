Nicuşor Dan: "Există disponibilitate de spitale care să fie alocate pentru coronavirus"

”Am avut o primă zi de evaluare a instituției. Ma voi asigura că instituția asta poate să funcționeze. Am avut o discuție foarte aplicată cu toate persoanele implicate pe chestiunea coronavirusului. Mâine vom avea o discuție pe tema termoficării. O să am o discuție pe resurse umane și o discuție pe companii municipale și situația lor” , susține Nicușor Dan.

”Primăria Capitalei are în momentul de față 6.000 de litigii, ceea ce înseamnă că ceva nu funcționează la nivelul administrativ. O să avem o evaluare pe cazuri. Situația financiară este cea de care am vorbit în campania electorală, sunt datorii de trei miliarde de lei. Estimarea de buget este de 4 miliarde de lei, nu am pus la această datorie care sunt datoriile companiilor. Adică altele decât Primăria Capitalei și instituțiile din subordine” ,a declarat edilul.

”Am avut o discuție la care am invitat reprezentanții din Ministerul Sănătății, DSU, DSP, ai Poliției Națioanale, Locale, Jandarmeriei, Ambulanței, ASSMB, ai Direcției de Asistență Socială. Multe dintre aceste instituții nu au colaborat între ele, mă voi asigura că vor colabora de acum. Am abordat situația spitalelor, SMURD-ului. Am abordat chestiunea testării, ce se poate face și ce este necesar să facem în săptămânile următoare, către ce categorii de oameni ne vom duce cu testarea. Am discutat despre locurile unde încălcarea regulilor este cea mai frecventă și unde putem să intervenim”, susține actualul edil.

”Există disponibilitate de spitale care să fie alocate pentru coronavirus. Restricțiile care au fost impuse au avut scopul de a limita răspândirea bolii. Eu mi-am preluat mandatul azi” , a declarat Nicușor Dan.

”Dacă Guvernul ar fi fost așa de rău cum a spus predecesoara mea ar fi putut să bage în insolvență STB. Trebuie să ne uităm care sunt sumele pe care le mai avem disponibile” , susține acesta.

Nicușor Dan, despre CSM București