Nicuşor Dan: "Primarul în funcţie este cel ales în 2016. Până voi fi instalat, responsabilitatea pentru Bucureşti îi revine"

"Este o oarecare confuzie și de asta am vrut să intervin, pentru că multă lume are impresia că eu sunt primar de o lună de zile, când nu am avut niciun fel de atribuții. Conform legii, primarul în funcție este cel care a fost ales în 2016, Gabriela Firea, și o să fie până joi, vineri, când o să fiu instalat, deci responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în București în revine până atunci", a declarat Nicușor Dan pentru sursa citată.

Întrebat care mai este situația în ceea ce privește procedurile pentru preluarea mandatului, primarul ales a spus că este nerăbdător să îşi înceapă treaba la primărie şi că este o chestiune de zile.

"Abia aștept să îmi preiau mandatul, pentru că există niște mari responsabilități și există niște răspunsuri pe care bucureștenii le așteaptă, cele mai puternice dintre ele la criza sanitară și la criza căldurii și a apei calde. Se fac azi patru săptămâni de când au avut loc alegerile locale, de când bucureștenii m-au votat primar. Sunt mulți primari în toată țara și președinți de consilii județene, și consilii și locale, și județene care au fost instalate. Din păcate, la București, mai așteptăm câteva zile din cauza celor 52 de contestații pe care membrii PSD le-au făcut la hotărârea Tribunalului care a validat candidatura mea", a spus Nicuşor Dan.

