Noi imagini în scandalul proceselor verbale de la alegerile pentru Primăria Sectorului 1. Acuzaţiile de fraudă, lansate de USR

Unul dintre clipuri a fost publicat pe Facebook de Ion Buzoianu, membru USR.

"Suntem deasupra Biroului electoral de sector 1 unde un membru PSD a fost prins afară cu aceste procese verbale de la secţii. Practic aceste sunt cheile de care auziţi încontinuu. Este şi Poliţia.

Deasupra Biroului Electoral de Sector este o instituţie de stat, a Primăriei care din câte se vedea, domnii bănuim noi că modificau procese verbale pentru sectorul 1, aici fiind secţiile cu numere şi cum scoteau din pix numere.

Aici, deasupra Biroului electoral sector 1, în incinta unei instituţii publice, avem bănuiala, că nu putem şti sigur până nu zice Poliţia, că modificau procesele verbale de la Sectorul 1 din pix.

Vă mai arat încă o dată tabla cu secţiile de votare. Sunt mult mai multe pagini în spate. Vă arăt încă o dată procesele verbale în alb.

Aici sunt procesele verbale pe care un anume domn de la PSD le căra cu el pe stradă. Aceste sunt documente ale delegaţiilor din secţiile care trebuie să le predea la partid.

Colegii mei de la USR au văzut că a ieşit cu ele din sediu BES", a precizat Buzoianu.

Un alt clip a fost publicat pe Facebook de Alexandru Militescu, care este tot membru USR. În imagini a fost suprins dialogul dintre delegaţii Uniunii Salvaţi România şi un bărbat, care, cel mai probabil, ar fi membru PSD.

USR: Unde duceţi aceste procese verbale? De ce le-aţi luat din Biroul Electoral?

Răspuns: Nu le-am luat din biroul electoral. Sunt procese verbale. Sunt copii.

USR: Sunt originale. Eu văd semnăturile. Sunt originale

Răspuns: Da, pentru că aceste procese verbale, fiecare membru de partid care participă în comisia de vot are dreptul să primească câte o copie.

USR: De ce ai avut dreptul să intri în Biroul Electoral al Sectorului 1 şi eu n-am avut dreptul?

Răspuns: Dar eu n-am intrat în Biroul electoral

USR: Vii de la Biroul electoral.

Răspuns: Nu, nu vin de la Biroul electoral.

USR: De unde le ai? Astea sunt originale. Sunt de aici. Nu sunt copii.

Răspuns: Mergem până la Biroul Electoral, dacă vrei, şi ai să vezi că acolo sunt originalele. Ăstea sunt copiile primite de colegii mei.

USR: Nu colegii tăi nu au ce să caute la Biroul electoral Sector 1. Sunt preşedinţii, atât.

Răspuns: Nu înţelegi. Te rog să-mi explici şi mie de ce nu membru de partid are dreptul să ceară o cerere.

USR: Vreau să-mi spui de unde ai aceste procese verbale.

Răspuns: Ţi-am mai spus o dată. Nu are rost să repet.

USR: Deci nu e normal. Vreau să-l identitice, să caute procesele verbale şi de unde le are. De unde ai procesele verbale? Nu sunt de la membri. Membrii le-au dus la partid ca să le calculeze. Nu există aşa ceva. Tu eşti acum la Biroul Electoral unde sunt toţi preşedinţii.

Răspuns: Nu sunt la biroul electoral.

USR: Ba da. Suntem în clădire la Piaţa Mureş, aici suntem. La Piaţa Mureş se află Biroul Electoral. De acolo ai ieşit. Ce cauţi cu procesele verbale?

Răspuns: N-aveţi voie să intraţi aici.

USR: Ba da. Sunt consilier local şi am dreptul să intru în alte instituţii.

"Hai să vă arăt cum arătau cele "200 de voturi în plus" despre care vorbea fostul primar pesedist. Priviți codul QR din acest proces verbal. Cu foarfeca. Așa a numărat PSD voturile. Acum nu le-a mers", a scris Clotilde Armand, candidatul susţinut de Alianţa USR-PLUS la Primăria Sectorului 1, pe pagina ei de Facebook.

De asemenea, Sorin Ioniţă, reprezentant Expert Forum, susţine că PSD ar încerca în Sectorul 1 să falsifice numărul de voturi în beneficiul lui Daniel Tudorache. Acuzaţiile au fost lansate în spaţiul public, după ce actualul edil a afirmat că are 200 de voturi în plus fata de Clotilde Armand, în cursa pentru Primăria Sectorului 1.

"Deci aşa se fură la PSD: se decupează cu foarfeca Qcode de pe procesul verbal fals, ăla cu care fugea omul subţioara prin sediu, şi se pune pe foaia cu semnăturile originale ale ălora din sectie. Apoi se încarcă fain frumos în sistem.

Au blocat la urma 10 secţii din 166, restul erau gata de dimineaţă. Iar în astea urmau să-l dea pe Tudorache cu avans de 160 în fiecare, numa' bine cât să treacă peste Clotilde cu alea 200 voturi anuntaţe de Tudorache", a explicat Sorin Ionita pe Facebook, conform aktual24.ro.

Despre scandalul procesor verbale care ar fi fost falsificate a scris şi deputatul Claudiu Năsui.

"Dovada că se fură voturile USR-PLUS.

Am avut curiozitatea să verificăm secțiile de votare în care, conform site-ului AEP, am avut zero voturi la Consiliul general al municipiului București.

Iată cazul secției 127. Conform procesului verbal USR-PLUS a avut cel mai mare număr de voturi din secție: 164. Conform site-ului AEP a obținut zero voturi. Ați citit bine. Zero voturi. Și așa s-au furat dintr-un foc 164 de voturi.

Modul de furt: au pus altui partid voturile USR-PLUS.

Echipele noastre lucrează acum să depistăm toate fraudele.

#PazimVotul #NuNeFuraVotulDinNou

LE: Sunt acum cu colegii de la Sector 1 în fața Biroului electoral Sector 1. Sunt alte 9 secții în care nu iese cheia de control.

Acum avem o idee mai clară unde s-a dus diferența dintre exit-poll și rezultatele de azi", a scris deputatul USR Claudiu Năsui, pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul USR Crisitan Ghinea: "Tudorache crede că dacă i-a mers acum patru ani îi merge și acum"

Europarlamentarul Cristian Ghinea a mai spus că membrii USR sunt "cu jandarmii peste ei", iar poliția a sigiliat sălile după ce angajații primăriei au adus buletine goale "cât să iasă":

"America latină în cel mai bogat UAT din România", a comentat europarlamentarul USR.

"Merită? Tudorache crede că dacă i-a mers acum patru ani îi merge și acum. Doar că acum suntem bine organizați, mulți și am învățat lecția. Angajații primăriei numărau voturile și aduceau buletine goale, cât să iasă. Suntem cu jandarmii peste ei, poliția a sigilat sălile. E incredibil. America latină în cel mai bogat UAT din România. Mafia imobiliară joacă ultima șansă. Dilema reală e dacă angajații primăriei vor să facă pușcărie pentru Tudorache. Băi, ați fost prinși, gata. Nu merită!", a transmis Ghinea, pe Facebook.

Surse din cadrul poliției au declarat pentru G4Media că de activități se ocupă polițiștii care au sigilat doar camera salubrității. În urma audierilor, sursele din Poliție au declarat că Sorin Cătălin Tomescu, unul dintre candidații PSD pentru Consiliul Local al Sectorului 1, a susținut că procesele care fac obiectul anchetei erau, de fapt, procese verbale necesare pentru numărătoarea paralelă.