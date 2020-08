Noi informaţii despre moartea lui Emi Pian. Unul dintre martorii audiaţi: "Crima a fost la comandă, premeditată"

Audierile în dosarul asasinării lui Emi Pian au continuat astăzi la Serviciul Omoruri din Capitală. Unul dintre cei audiati a fost fiul lui Emi Pian, Gabriel Duduianu. Alti martori la crimă au respectat legea tăcerii.

"Eram acolo, dar nu am fost langa ei. Nu stiu nimic. Incidentul a fost in strada, nu a fost in casa", spune unul dintre martori.

Surse din anchetă spun că partida de barbut care s-a încheiat cu o crimă a avut loc în casa patronului unei firme de taxi din Capitală.



Elvis Pian, fratele lui Emi Pian, sustine că liderul clanului Duduianu a fost asasinat la comandă. Familia bănuieşte că alti lideri mafioti s-au înteles să-l lichideze pe seful Duduienilor. "Faptul ca a fost arestat baiatul ala reprezinta dreptate? Da, sa-l aresteze si pe el si pe cei care l-au pus sa-l omoare, el a fost pus va spun sincer… crima a fost la comandă, premeditată, a fost vorbita din urma, trebuie pe Emi sa-l executam… a dat bani la oamenii din lumea lui cu camata, a facut puscarie, pentru asta a platit", spune Elvis Pian.

Citeşte şi: Avocatul clanului Duduianu dezvăluie adevărata cauză a morţii. Ce l-a ucis pe Emi Pian: "Nu a consumat droguri. Nu va fi război"



După eliberarea din închisoare, Emi Pian a avut un mesaj de pace pentru familia criminalului. "Napi, fratiorul meu! Te pup Napi... tu si familia ta sunteti ca si fratiorii mei cat traiesc eu pe pamant. Traiasca sotia si tot ce iubesti. Napi, daca esti pe afara, hai la un gratar. Sa mor eu de nu mi-e dor de tine", îi transmitea Emi Pian lui Napi.

George, vărul lui Emi Pian, despre noaptea crimei

După ce au apărut diverse informaţii în presă, vizavi de noaptea crimei, când Emi Pian a fost înjunghiat de un rival, George, vărul liderului clanului Duduianu, rupe tăcerea şi spune care a fost, de fapt, motivul pentru care a fost ucis interlopul.

George povesteşte că în acea seară nu se juca barbut, ci poker, iar motivul încăierării nu a fost de bani, ci de la "o glumă proastă".

"Emi Pian e vărul meu dar, fiind mai mare, cam de-o seamă cu tata, eu îi spun unchi. N-a pornit nici o belea de la nici un fel de barbut. Nu se juca barbut în casa aia, se juca poker. N-a fost vorba de nici o sumă de 300.000 euro. Toată beleaua s-a pornit de la o glumă. S-a făcut o glumă mai aiurea și asta a fost toată discuția. De aici a pornit toată cearta.

Nu cred că va reacționa absolut nimeni în nici un fel. Dreptate o să facă legea. Dumnezeu e sus și o să aibă grijă de toată lumea. Război cu pumnul nu se mai face nicăieri.

Pian Senior nu e bine deloc, este arestat, nu e cum trebuie. Va veni și tataie la înmormântare. Îi dă permisie, sigur. Nu se știe sigur când e înmormântarea. Nu a murit tatăl lui Emi, așa cum s-a scris”, a explicat George Pian pe vlogul său.