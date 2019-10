NOU! Horoscop TAROT lunar OCTOMBRIE 2019. Mesajul cărţilor de tarot pentru toate zodiile

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Luna OCTOMBRIE 2019 se anunta una bogata pentru toate zodiile.

Specialistii in tarot va arata mai jos ce mesaje au cartile mistice pentru fiecare zodie in parte.

Horoscop tarot lunar OCTOMBRIE pentru BERBEC

Hierofantul, Regina de pentagrame, Indragostitii

In aceasta luna poti infrunta mai multi demoni proprii. Ai tot amanat situatii pe care trebuia sa le rezolvi de mai multa vreme, iar acum ies la suprafata una cate una. Stii ca nimeni nu te poate ajuta mai bine decat o poti face tu insuti. Esti responsabil pentru tot ce ti se intampla, de aceea e nevoie sa abordezi ceea ce te deranjeaza cel mai tare. Lasa in urma tot ce a fost si mergi mai departe spre bine.

Horoscop tarot lunar OCTOMBRIE pentru TAUR

Cavalerul de pentagrame, Cavalerul de bate, 2 de bate

Luna aceasta este despre riscuri. Este in regula sa risti sau nu? Raspunsul il stii numai tu. Singurul tau dusman este obiceiul de a amana. Deci, nu mai amana. Hotaraste acum ce este bine si ce nu este bine pentru tine, ce trebuie si ce nu trebuie sa faci, apoi, actioneaza!

Horoscop tarot lunar OCTOMBRIE pentru GEMENI

10 de spade, Spanzuratul, 2 de cupe

Sunteți stăpânul de a anula prietenii și flirturi (din cauza plictiselii / iritării / un capriciu), de ce l-ați ținut pe acesta atât de mult timp, când nu funcționează? De obicei, urăști toxicitatea și alergi spre dealuri atunci când cineva devine înțepător (UGH), negativ (YUK) sau, groază, critic față de tine (CUM ÎȚI ÎNTÂRZIȚI). Examinați-vă motivele pentru ședere. Sunt valabile? Dacă da, continuați. Dacă nu, scoate-l de acolo.

