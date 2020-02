NOU! Horoscop TAROT ZILNIC JOI 20 februarie 2020. Inspiraţie mistică pentru călătoria vieţii tale

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de JOI 20 februarie 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Indragostitii

Ideile preconcepute sau vechi iti pun bete in roate cand este vorba de gestionarea unor situatii noi ori diferite sau cu rezolvarea problemelor curente. Este posibil sa nu ti se fi oferit oportunitatea de a face o alegere sau alta, chiar daca va trebui sa o faci acum sau cat de curand. Mai degraba ai fost tentat sau testat. De asemenea, s-ar putea sa-ti fie greu sa rezisti. Evita cat de mult poti sa iei o decizie definitiva in aceste zile.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Lumea

Bucura-te de aceasta zi. Priveste-te in oglinda si simte bucuria din ochii tai. Fii recunoscator, petrece timp de calitate cu prietenii, cu familia, imbratiseaza-i, simte iubirea. Da-ti voie sa stralucesti de fericire si sa te bucuri de lucrurile marunte.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

3 de spade

Poate ca cineva iti tradeaza increderea sau poate ca ceva se rupe. Emotiile pot fi foarte puternice ai poti avea nevoie de o perioada sa te recuperezi. Dar acest eveniment iti schimba viata total. Un nou tu se naste. O inima puternica (desi strapunsa de trei spade) se va reface rapid, chiar daca acum situatia nu ti se pare deloc roz.

