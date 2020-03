NOU! Horoscop TAROT ZILNIC MIERCURI 4 MARTIE 2020. Inspiraţie mistică pentru călătoria vieţii tale

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de MIERCURI 4 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

10 de bate (inversata)

Aceasta carte simbolizeaza povara, responsabilitatea, munca grea, stresul, reusita. Daca iti apare inversata, cartea iti transmite mesajul ca poti depasi solicitarile dificile. Ce a fost mai greu a trecut sau urmeaza sa treaca. Este vremea eliberarii, a depasirii inhibitiilor.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Moartea

Esti tentat de multe ori sa renunti, sa faci pasul inapoi, sa revii la un obicei vechi, la o procedura, care, poate, ti-a facut sau iti face rau. Nu ceda! Este momentul schimbarii, este momentul sa ai o cu totul alta abordare. Nu trebuie sa porti aceeasi si aceeasi discutie cu cineva. Gata! S-a terminat!

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Regina de bate (inversata)

Cartea sugereaza exuberanta, caldura, vibratia, determinarea. Daca iti apare inversata, cartea transmite mesajul geloziei sau al manipularii. Fie tu esti cel care manipuleaza, fie cineva incearca sa te joace pe degete. Indiferent cum ar sta lucrurile, astfel de comportament nu ajuta intr-o relatie, fie ca este de de dragoste, de prietenie sau are legatura cu locul de munca.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO