NOU! Horoscop tarot zilnic SAMBATA 15 februarie 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de SAMBATA 15 februarie 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

2 de spade

Cartea simbolizeaza nehotarare, alegeri, emotii blocate. Ai de luat o decizie, dar nu stii ce sa faci. Ai doua optiuni si numai tu poti sa iti scoti esarfa de pe ochi pentru a vedea ce anume ti se potriveste mai bine. Nu lasa pe altii sa te deturneze din drumul tau.