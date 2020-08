Noul tren românesc, fabricat la Paşcani, a fost pus pe şine. Imagini cu garnitura, în testele din Bucovina VIDEO

“Atenție, se testează trenul automotor DMU-01, la Pojorâta (altitudine 720 m). În conformitate cu noile reglementări și tendințe europene unde se pune accent deosebit pe decarbonizare (după englezescul <>), unde un tren cu peste 200 de locuri poate înlocui 10 microbuze sau 5-6 autocare”. Aceste este masajul de pe pagina de facebook Romania Feroviară, atribuit inginetului Mihai Tudosa, de la Electroputere VFU Pascani.

“Nu există om din Electroputere VFU Pașcani, în trecut Remar Pașcani, care să nu fi pus umărul la treabă pentru realizarea automotorului DMU, amprenta și dăruirea fiecăruia regăsindu-se în imaginea acestuia când străbate munții, dealurile sau câmpiile României. Ar fi păcat ca experiența dobândită să se rezume la fabricarea unei singure unități, având în vedere resursa umană și dotările care se regăsesc la Pașcani. Sper ca primii 150 de ani de tradiție care au trecut peste umerii celor care au lucrat, lucrează sau vor lucra la Pașcani în acest domeniu, materialul rulant, apreciat din toate punctele de vedere în întreaga lume - ecologie, economie, rapiditate, siguranță, confort - să sădească pasiunea și perseverența pentru fabricarea perechilor automotorului DMU-01!”, mai spune inginerul.

Electroputere VFU este parte a grupului Grampet, controlat de omul de afaceri român Gruia Stoica. "Automotorul DMU reprezintă debutul Electroputere VFU Pașcani pe segmentul construcțiilor noi de vehicule feroviare”, spunea la sfârșitul lui iunie, Gruia Stoica, președintele Grupului Grampet, ”și ne-am propus, prin această opțiune de identitate vizuală, să sărbătorim atât tradițiile populare românești, dar și tradițiile industriei feroviare naționale per ansamblu. După omologare, acest model va fi disponibil pentru achiziție în mai multe țări din Europa și nu numai, devenind astfel un instrument de promovare a spiritului și școlii de inginerie din România”.

Demarat la sfârșitul anului 2014, automotorul DMU a fost proiectat și realizat în concordanță cu prevederile feroviare din Uniunea Europeană, putând fi adaptat și la cerințele din piețe non UE. Prototipul este rezultatul muncii a peste 180 de specialiști din cadrul Electroputere VFU Pașcani. Trenul are în componență atât piese și subansamble produse intern, dar și subansamble de la producători de top din Europa. Poate atinge o viteză maximă de circulaţie de 120 km/h și are o capacitate totală de 164 de pasageri pe scaune la Clasa I (22) și Clasa a II-a (142). Dotările includ toalete ecologice, inclusiv unități special amenajate și echipate pentru persoanele cu dizabilități locomotorii sau mobilitate redusă, sisteme de aer condiționat, Wi-Fi și prize de alimentare, sisteme vizuale de informare a călătorilor, prin ecrane care indică destinația, următoarea oprire, timpii de întârziere sau alte informații relevante.