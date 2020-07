Nu mai există cale de împăcare între Andreea Bălăn şi George Burcea. Tiberiu Argint: "Toate lucrurile care contează merită şi haosul"

Şi artista este de aceeaşi părere şi s-a împăcat cu acest gând, sau cel puţin asta dă de înţeles. Recent, a fost fotografiată la mare, cu noul iubit, Tiberiu Argint. Chiar dacă niciunul dintre ei nu a reacţionat după ce au apărut în presă imaginile, în timp ce se sărută, din postările lor de pe Internet deducem că sunt extrem de fericiţi.

"Toate lucrurile care contează merită și haosul.

All things that matter are worth the chaos.

Întâlnește-mă acolo unde cerul atinge marea.

Meet me where the sky touches the sea", a scris Tiberiu Argint pe reţelele de socializare.

Andreea Bălan are un nou iubit

În plin proces de divorţ, Andreea Bălan trăiește o adevărată poveste de dragoste cu Tiberiu Argint, fratele prezentatoarei TVR Sonia Argint. Cei doi formează un cuplu de aproximativ trei săptămâni şi par foarte îndrăgostiţi unul de altul.

Weekend-ul trecut, Andreea Bălan și Tiberiu Argint au decis să-și asume relația și să iasă împreună în public. Cuplul a fost prezent în stațiunea Vama Veche, unde a arătat o poftă nebună de distracție. Îmbrăcată sexy, cu o fustă scurtă, bluză și șapcă, ultimele două accesorii de culoarea roz, artista și-a “sufocat” cu îmbrățișări noul iubit, potrivit imaginilor Cancan.ro.

Cei doi au dansat până la epuizare, s-au sărutat, au stat îmbrățișați, și-au șoptit vorbe dulci la ureche, iar, ocazional, tânărul a atins cu mâinile posteriorul partenerei sale.