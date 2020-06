Andreea Bălăn a ajuns la capătul puterilor: "Plâng când nu mă vede nimeni"

Andreea Bălan și-a deschis din nou inima și a pvestit că a ajuns într-un punct în care a obosit să mai fie puternică și plânge ori de câte ori rămâne singură. Artista simte că are prea multe responsabilități pe umerii săi de care trebuie să se ocupe cum se cuvine. În plus, aceasta spune că face tot ceea ce-i stă în putină pentru a-și onora contractele, astfel încât fetele ei să nu sufere de nimic.

"Când plâng, nu mă vede nimeni. Sunt într-un punct în care efectiv am obosit să fiu puternică și vreau să fiu vulnerabilă, dar nu am cum și cu cine, de aceea, când sunt singură, mai plâng. Trebuie să am grijă de fete, de mama mea, de cariera mea, să îmi fac jobul, să îmi îndeplinesc contractele și să avem o viață fără lipsuri", a declarat Andreea Bălan pentru Viva.

Andreea Bălan a mai povestit că duce și lipsa unui umăr pe care să plângă atunci când este tristă și cu care să-și împărtășească stările emoționale. Mai mult, artista recunoaște că în spatele caracterului puternic se ascunde o persoană extrem de vulnerabilă, care are nevoie de afecțiune.

"Când luminile se sting, simt lipsa unui umăr pe care să plâng și căruia să îi spun ce simt. Puterea aduce după sine și ideea fixă a oamenilor − lasă că te descurci, treci tu peste! −, dar orice om puternic are nevoie să fie și vulnerabil. E frumos să fiu admirată pentru puterea pe care o am, dar această putere vine tocmai din greutățile prin care am trecut de-a lungul anilor. Fiecare eșec sau fiecare lovitură m-a făcut azi să fiu puternică, dar asta nu înseamnă că nu îmi doresc să fiu și vulnerabilă din când în când", a povestit Andreea Bălan.

Chiar și așa, artista nu are de gând să se mai întoarcă în brațele lui George Burcea, ci este convinsă că va cunoaște din nou iubirea, întrucât este o familistă convinsă, fidelă și iubitoare, după cum afirmă chiar ea.