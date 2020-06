Nu s-a putut abţine! Mesajul postat de fosta soţie a lui Răzvan Simion, după ce prezentatorul s-a despărţit de Lidia Buble

Diana, fosta soţie a lui Răzvan Simion nu a comentat nimic pe baza acestui subiect, acum are propria viaţă, se bucură din plin de iubirea celor doi copii pe care îi are cu prezentatorul, dar şi de dragostea iubitului ei.

Recent, a postat o fotografie pe reţelele de socializare, unde apare alături de bărbatul iubit. Fericirea i se citeşte pe chip, dar reiese şi din mesajul împărtăşit fanilor. "Love is all around- Iubirea este peste tot", a scris Diana la imagine.

Propunerea indecentă cu care Lidia Buble l-a despărţit de soţie pe Răzvan Simion

Lidia Buble s-a despărţit de Răzvan Simion, dar abia acum s-a aflat cum a reuşit să-l facă pe acesta să divorţeze de soţie acum cinci ani.

Lidia Buble şi Răzvan au format un cuplu timp de cinci ani, dar acum au decis să meargă pe drumuri separate. Puțini, însă, sunt cei care știu cum a început povestea de dragoste dintre cei doi.

Lidia Buble A RĂBUFNIT după despărţirea de Răzvan Simion. Pe cine şi-a vărsat NERVII

Atunci când s-au cunoscut Răzvan Simion era căsătorit cu Diana, femeia cu care are și doi copii. Așa că, timp de un an, cei doi ar fi trăit o poveste interzisă. Cea care și-ar fi dorit cu ardoare să se concretizeze relația ar fi fost Lidia Buble.

"Toate informațiile apărut sunt ușor romanțate. Noi, cei din preajma lor știm așa: s-au văzut, ceva chimie a existat și, drept urmare, după câteva sms-uri schimbate, ea i-a propus să petreacă noaptea împreună", a declarat o sursă apropiată "matinalului" pentru Libertatea.

Lidia Buble, prinsă cu minciuna! Adevărul despre relaţia cu Răzvan Simion

După câteva luni, Răzvan Simion s-ar fi întors la soție, dar nu pentru mult timp: "Răzvan și-a dorit împăcarea cu adevărat și îi spusese Lidiei că nu mai poate continua cu ea pentru că-i pare rău că și-a distrus familia, însă ea nu s-a putut acomoda cu asta.

Îl suna continuu, îi trimitea mesaje noaptea, la două, și, văzând probabil că pierde teren, a marcat decisiv: din ce știu, i-a trimis lui Răzvan, prin Flavia (n.r. - colega lui de la "Neatza"), cheia de la locuința ei. Nu le-a dat nicio șansă să-și repare mariajul. În cele din urmă, Răzvan s-a întors la ea".