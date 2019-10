Articol publicat in: Life

NUNTA BECALI. Câţi bani a strâns Teodora din dar

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Teodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, s-a măritat cu Mihai Mincu. Invitații au petrecut până în zori, patronul FCSB a dansat ca în zilele bune, a plâns de emoție la discursul fiicei și a împărțit bani ospătarilor. Acum, evenimentul a rămas doar o amintire frumoasă, dar și unul în urma căruia mirii au fost extrem de câștigați. Foto: libertatea.ro Teodora, fiica cea mare a patronului clubului FCSB, s-a măritat sâmbătă, 12 octombrie, cu Mihai Mincu. Gigi Becali a făcut spectacol la nunta lor. Latifundiarul a urcat pe scenă, a furat microfonul și a cântat căteva versuri alături de cântărețul său preferat de muzică machedonească, Pindu. Mai apoi a plâns la discursul Teodorei, când a auzit că îi mulțumește pentru viața frumoasă și educația aleasă oferită. Reamintim că printre nuntași s-au numărat Mitică Dragomir, Videanu, Hrebenciuc, Mihai Stoica, Anamaria Prodan, astfel că atenția lăsată în cutia cu pricina nu putea să fie mai prejos. Mirii au fost mulțumiți în final, căci nimeni nu a pus în plic mai puțin de 5.000 de euro. După un calcul, dacă au fost prezenți 400 de persoane, dintre care majoritatea familii, la nuntă s-ar fi strâns peste un milion de euro, sumă mai mult decât bună pentru un nou cuplu format care ar dori să își cumpere 15 apartamente. Un milion de euro în cont de la Becali

Într-un interviu acordat cu doar câteva ore înaintea fericitului eveniment, Gigi Becali, mândru nevoie mare de viitoarea mireasă, mergea pe aceeași idee și spunea că nu intenționează să-i ofere în dar decât „dragoste și rugăciune", valori pe care le consideră mai de preț decât orice bunuri materiale. „Nu le-am făcut niciun cadou eu. Cadoul meu este dragostea mea şi rugăciunea mea, cel mai important cadou este rugăciunea pe care am făcut-o azi dimineaţă la Sfânta Liturghie", a spus Gigi Becali. Gigi Becali le-a oferit acestora nu mai puțin de un milion de euro. Banii au fost puși într-un cont comun și, probabil, reprezintă cel mai mare dar de nuntă care s-a dat vreodată în România. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay