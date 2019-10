Articol publicat in: Life

Nuntă mare în familia Becali. Avem IMAGINI EXCLUSIVE de la evenimentul monden al anului VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Fiica cea mai mare a lui Gigi Becali, Theodora, 24 de ani, s-a măritat cu Mihai Theodor Mincu, iar evenimentul e unul dintre cele mai spectaculoase ale anului în plan monden.



Nuntă mare în familia Becali. Fiica cea mai mare a lui Gigi Becali, Theodora, în vârstă de 24 de ani, s-a căsătorit cu Mihai Theodor Mincu, un aromân dintr-o familie înstărită. Latifundiarul a organizat o petrecere cu 700 de invitaţi la Palatul Snagov. Cununia religioasă a avut loc la Biserica Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti, iar de la ora 20:00 a început petrecerea de nuntă pentru care Gigi Becali ar fi cheltuit jumătate de milion de euro, potrivit România TV. Mireasa a avut o rochie albă, stil prinţesă, cu broderie strălucitoare şi o coroniţă din pietre sclipitoare pe cap. Tort de şapte etaje, Becali dezlănţuit la dans şi cîntări, dansul mirilor! VIDEO exclusiv:



Întreaga familiei Becali s-a pregătit intens pentru momentul în care Teodora și-a unit destinul în fața domnului cu alesul inimii. Cununia civilă a avut loc la doar o zi distanță de cea religioasă, motiv pentru care invitații s-au „bătut” în vestimentații care mai de care mai elegante și scumpe. Latifundiarul a ales să meargă pe mâna lui Alexandru Ciucu, renumit pentru costumele spectaculoase pe care le creează. La același designer a apelat și mirele, Mihai Mincu. Bineînțeles că tocmai soacra mică nu putea să lipsească din topul ținutelor de gală de la nunta Teodorei. Cu ce s-au desfătat nuntaşii Meniul a conţinut patru feluri diferite de mâncare. La primul fel a fost o gustare rece cu specialități din file de somon, păstrăv afumat și terina din piept de curcan. La felul doi, file de somon în sos de vin alb și chives, în timp ce la felul trei invitații au trecut la ceva tradiţional, sarmale în voi de viță cu smântână. La felul patru, nuntașii au avutv parte de cel mai bogat fel al serii: muschiuleț de porc cu cimbru verde, cotlete de berbecuț marinate cu ulei de măsline, piept de pui marinat cu ghimbir și usturoi, cartofi wedges, legume la gratar și salată asortată de sezon. loading...

