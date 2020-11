O adolescentă a mâncat timp de 15 ani doar fast-food. Fata e antrenor de gimnastică şi arată fabulos: Lumea nu înţelegea de ce fac asta

"Atât cât pot să îmi amintesc de când eram mică, am început să plâng la vederea altor alimente - nici măcar nu puteam să le ţin în mână sau să le dau altor oameni”.

Înainte de a avea acelaşi fel de mâncare la fiecare masă, Rebecca mânca iaurt şi prăjituri. Acum, antrenoarea de gimnastică a mâncat pentru prima dată fructe și legume, cârnați și chiar brânză. Totul a fost posibil după ce a văzut un profesor de hipnoză.

"Am fost sceptică în ceea ce privește hipnoza, dar se pare că a ajutat. De la prima mea ședință de luni, am reușit să încerc cel puțin două alimente noi în fiecare zi și scopul meu este să mănânc o friptură la cină. Starea mea de rău s-a oprit total. Acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care nu am putut mânca alte alimente în primul rând. M-a afectat toată viața; nu am ieșit niciodată la masă cu prietenii mei și mulți oameni nu înțelegeau de ce nu pot mânca mâncare normală. Orice alt aliment nu pot să-l ridic fizic și să-l pun în gură fără să-mi vină rău, așa că am rămas doar cu acest meniu.", a adăugat ea.