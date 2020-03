O asistentă de la Spitalul Suceava face dezvăluiri cutremurătoare: "Nu pot respira. Mi-e rău şi nu răspunde nimeni la telefon"

„Eu acum nici nu mai pot respira, îmi dă aer cu porția, stau acasă, nu mai pot respira. Da, mi-e rău și nu răspunde nimeni la telefon. Nu știu nimica, nu știu niciun rezultat, de sâmbătă testată. Suntem trei asistenți și două infirmiere, care am lucrat direct cu pacienta de la Rădăuți (n.r. – patroana pensiunii de la Sucevița, care a decedat).

Eu vă zic că nu ia nimeni nicio atitudine. Am sunat pe doamna doctor Zorescu și nu ne dă niciun răspuns, nu știe. Dar de sâmbătă, oameni buni, de sâmbătă, am fost acolo patru ture. De pe data de 12 am fost de noapte. Puteți scrie orice, mi-e indiferent că nu ia nimeni nicio măsură.

Stăm acasă. Ne-au trimis acasă la familie. Soțul meu se simte și el rău și are peste 60 de ani. Pe grup s-a circulat că s-au uitat probele în spital și nu s-au dat. În fața mea i-au venit rezultatul, în spatele meu i-a venit rezultatul și mie nu mi-a venit rezultatul și am fost aceleași colege. Toată lumea care a fost acolo, în prima linie, la toată lumea i-a venit pozitiv.

Noi am stat cu febră, am fost vineri cu febră 38 și-am mai fost cu ea pe tură. Vineri a fost ultima tură când am dus-o în terapia mare. Am lucrat cu echipament, am încercat să ne păzim, cât de cât, că am înțeles de la colegi că e venită din croazieră și am încercat, dar spălând-o, punându-i pansament, schimbându-i de acolo lenjeria, ajutând-o să se schimbe, s-a putut întoarce, am putut duce mănușa la gură, am putut face ceva, nu?

Masca pe față îți aburește ochelarii, îți aburește nu poți să dai, o dai involuntar, o dai involuntar fără să-ți dai seama. Am făcut trei zile la rând febră, dureri musculare, dureri de cap, oculare, dar asta am făcut vineri, sâmbătă. Febră nu mai avem, dar nu pot respira, tușesc foarte tare plămânul și creieru-n cap”, a declarat asistenta de la Spitalul Județean Suceava pentru Ziardesuceava.ro.

"La Suceava medicii sunt trimişi ca mieii la tăiere. Totul este acoperit politic"

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a intervenit telefonic miercuri la România TV, pentru a discuta despre măsurile luate de autorităţile române în lupta cu epidemia de coronavirus, când ne apropiem de scenariul al patrulea.

Victor Ponta a analizat cazul Spitalului Judeţean Suceava. "E foarte simplu. Acesta catastrofa de la Suceava, pentru ca va fi cea mai mare catastrofa de dupa 1989, a pornit in urma cu o saptamana. Am primit apeluri disperate care spuneau ca nu au manusi, masti, dezinfectant, nimic.

Spitalul Suceava este sub domnul Flutur. Intai s-au imbolnavit 20 din personalul medical, apoi din ticalosie si prostie politica, a doua zi dimineata au chemat tot personalul si au stat ca intr-un vagon de autobuz, vreo 1000 si ceva, ca sa asculte mesajul video al ministrului Costache, care voia sa musamalizeze.

Daca era vreun PSD-ist era de mult arestat. De 5 zile totul se musamalizeaza. Acolo trebuia sa mearga primul ministru sau ministrul Sanatatii. Azi au adus la Bucuresti un bolnav care avea deja covid. Acolo se musamalizeaza, sunt trimisi ca mieii la taiere, nu au nimic. Totul este acoperit politic, pentru ca e presedinte PNL.

Asa o sa se intample in toate orasele aproape. Acum vor duce bolnavii la Iasi, la Vaslui, vorbim deja de o catastrofa biblica pentru ca niste oameni au vrut sa ascunda. Asta e realitatea, v-o spun eu", a declarat Victor Ponta.

Gheorghe Flutur, infectat cu coronavirus: "Situaţia este foarte gravă, am cerut ajutor din China"