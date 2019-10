Articol publicat in: Life

O capsulă a timpului, veche de 132 de ani, a fost găsită într-o şcoală

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O capsulă a timpului, veche de 132 de ani, a fost găsită într-o şcoală din orașul american Salt Lake City. Foto: stirileprotv.ro Şcoala a fost demolată în 1959, astfel că capsula a fost dezgropată și dusă la Inspectoratul școlar, unde a stat într-un dulap ani de zile, scrie stirileprotv.ro. Conținutul capsulei a fost făcut public, miercuri, la un eveniment al Arhivei din Utah. Citeşte şi Primăria dă celor mai sărace familii câte 2.160 de lei pe lună Înauntrul capsule timpului s-au găsit documente și fotografii din acele vremuri, mai multe ziare, precum și obiecte mai mici precum nasturi, pamblici sau un pachet de gumă. "Conținutul capsulei arată nivelul educației din Utah înainte de 1900 și modul în care oamenii de la acea vreme voiau să fie ținuți minte. Cred că acesta este scopul capsulelor. Este un mod de a perpetua lucrurile pe care ei le credeau importante", a spus arhivistul Alan Barnett. loading...

