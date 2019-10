Primăria dă celor mai sărace familii câte 2.160 de lei pe lună

Michael Tubbs, primarul oraşului Stockton spune ca inspiratia i-a venit de la Martin Luther King Jr., care a propus un sistem similar in 1967, scrie ziare.com.

El a implementat programul in urma cu 8 luni, iar in program au fost inclusi 125 de rezidenti cu venituri mai mici de 3.800 de dolari. Acestia au primit lunar suma de 500 de dolari, sub forma unor carduri de debit distribuite prin posta.

Potrivit datelor publicate de Primaria Stockton, oamenii au folosit banii, in cea mai mare parte, pentru a cumpara mancare si pentru a plati facturi. In medie, oamenii au folosit 40% din suma pentru a achizitiona alimente, la care se adauga inca 24% pe cheltuieli facute in supermarketuri si magazine de tipul dollar store (cu preturi foarte mici).

Alte 11 procente au fost alocate pentru plata utilitatilor, in timp ce 9% din bani au fost investiti in masina personala (carburant si reparatii).