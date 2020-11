Raluca Campean si Reda Jaadi au in plan si sa se casatoreasca in viitorul apropiat.

Reda Jaadi are 25 de ani si fost adus la Dinamo de Mircea Rednic in iarna lui 2019. Nu a stat prea mult in Stefan cel Mare si a plecat in vara urmatoare. Acum joaca in Maroc, la FUS Rabat.

Dezvăluire-şoc în showbiz! Zenga, înşelat de Raluca chiar înainte de nuntă? S-a aflat cine ar fi fost amantul