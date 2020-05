O elevă din Vaslui l-a rugat pe primar să-i cumpere un telefon. Cum intenţionează fata să-i plătească edilului gadgetul

Eleva din Şuletea spune, în scrisoarea adresată primarului, că sunt opt fraţi, şase dintre ei fiind elevi. Toţi şase folosesc un singur telefon, pe cel al mamei lor, pentru a putea participa la lecţiile desfăşurate online.

Fata îl roagă pe edil să o ajute cu un telefon, iar dacă nu are unul pe care să i-l împrumute, să-i cumpere unul în rate, urmând ca, lunar, în momentul în care primeşte alocaţia, să îi achite suma de bani echivalentă unei rate.

Impresionat de cererea elevei, primarul Ciprian Robert Tămaş i-a promis că îi va da un telefon în perfectă stare de funcţionare. Ba, mai mult, până la sfârşitul săptămânii, elevii din sat vor avea acces la internet gratuit:

"Îți voi da un telefon în stare perfectă de funcționare pentru a-ți face temele la timp, copil minunat! Am primit această scrisoare pe Messenger de la o fetiță, elevă a școlii noastre! Pur și simplu mi-au dat lacrimile! Am vorbit dimineață cu directorul scolii și mi-a confirmat că sunt peste 30 de elevi în această situație! Nu au telefon, nu mai vorbim de tabletă sau de laptop, pentru a interacționa cu cadrele didactice online! Am o veste bună și pentru elevii care dispun de telefoane și nu au date mobile: la sfârșitul săptămânii vom putea utiliza internetul gratuit prin WI-FI, în punctele stabilite din fiecare sat!"

În finalul postării, edilul a făcut apel la persoanele care şi-au schimbat telefoanele în ultima vreme să le doneze pe cele vechi copiilor nevoiaşi din sat: "Astfel, am rugămintea la voi, prietenii mei dragi, care v-ați schimbat Smartphone-ul și vreți să aduceți o bucurie, să îl donați pe cel vechi cu toată bucuria unui elev nevoiaș din comuna noastră!"