O femeie de 50 de ani a murit după s-a aruncat de pe barajul Bâtca Doamnei

"Eu trecusem de ea, am auzit zgomotul, dar am am zis că a aruncat o bucată de lemn, nici nu m-am gândit la asta şi m-am întors înapoi. Pe mal a lăsat un batic, ochelarii şi o geaca. Nu a zis nimic, nicio vorbă, nimic", a declarat martorul tragediei, potrivit observator.tv.

Citeşte şi Descoperire şocantă! Un tânăr a fost găsit spânzurat de un tobogan

În scurt timp, la faţa locului au ajuns echipele de salvatori, urmând o operaţiune contracromonetru de salvare.

Din nefericire, la o oră după ce a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe, femeia a decedat.