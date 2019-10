Articol publicat in: Societate

O femeie şi copilul ei, la un pas de tragedie. Au rămas blocaţi în baie în timpul unui incendiu

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O femeie şi copilul ei au fost salvaţi ca prin minune dintr-un inceniu izbucnit vineri la un apartament din Cluj-Napoca. Cei doi au rămas blocaţi în baie din cauza unei defecţiuni la sistemul de închidere a uşii, iar o oală aflată pe aragaz a luat foc. Spre noroc ei, femeia a avut un baie o tabletă cu ajutorul căreia a reuşit să-şi anunţe soţul despre incident şi au fost salvaţi. "Evenimentul a fost anunțat în jurul orei 13.30, de către participanții la trafic care au observat că iese fum dens de pe fereastra apartamentului. Pompierii sosiți la locul evenimentului au găsit mama și copilul ei de opt ani ieșiți din bloc. Aceștia au fost consultați de echipajul SMURD sosit preventiv și sunt în afara oricărui pericol. Echipajul SMURD a mai consultat încă un vecin care a inhalat fum, care de asemenea se află în afara oricărui pericol", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, Andrei Biriș. Pompierii au stins focul care cuprinsese întreaga bucătărie. Din nefericire, mobilierul şi aparatura din bucătărie au fost distruse. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay