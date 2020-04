O nouă ordonanţă militară în România. Marcel Vela: Se instituie carantină în Ţăndărei

Principalele declaraţii ale ministrului Marcel Vela

- distanţarea socială este unica soluţie în acest moment.

- vă rugăm să respectaţi indicaţiile şi să înţelegeţi că această perioadă va trece cu bine doar dacă facem ceea ce trebuie.

- pentru a face încă un pas în războiul împotriva coronavirusului am semnat astazi o noua ordonanţă militară pe care primul ministru a semnat-o.

- comportamentul unor dintre cetăţeni ne face să introducem această nouă ordonanţă- Legea este pentru toţi şi toţi trebuie să o respectă.

- în ordonanţa militară am stabilit: se instituie carantină în Ţăndărei.

- vom permite doar transportul de marfă, aprovizionarea populației și pt persoanele care nu locuiesc în zona carantinată și desfășoară activități economice, sau ordinea publică, sanitară etc.

- vreau să anunț cetățenii din Țăndărei că măsurile de verificare se realizează de către personalul structurilor MAI în colaborare cu cele ale MApN. Vom aplica legea!

- Consiliul Județean Ialomița, primăria, CL vor lua măsuri pentru asigurarea serviciilor de asistență socială și aprovizionarea cu aliemnte de bază pentru persoanele fără aparținători sau alte forme de ajutor pentru persoanele care nu se pot deplasa

- este strict interzisă ieșirea și intrarea în Țăndărei prin alte zone decât cele publice

- altă măsură: Având în vedere că multe țări au intrat în zona roșie, am decis să suspendăm toate zborurile efectuate spre Austria, Belgia, SUA, M Britanie, Irlanda, Olanda, Turcia și Iran, în și din aceste țări pentru 14 zile, începând cu 5 aprilie ora 23:00, ora României. Evident că la fel ca deciziile anterioare, restricția nu se aplică zborurile efectuate cu aeornvae de stat, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, mărfuri, precum și aterizările tehnice

- vor fi permise zboruri pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autoritpților din țara de destinație

- aceste zboruri nu se referă la domeniul sanitar și al muncii în zona asistenței sociale

- o altă prevedere: Prelungirea suspendării transportului rutier internațional de persoane efectuat către Italia, Spania, Austria, Elveția, Irlanda, Turcia și din aceste țări către România pe perioada de urgență.

- pentru că transportatorii sunt extrem de importanți în această perioadă, am stabilit pentru conducătorii transporturilor cu capacitatea mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome, că vor declara pe propria răspundere că își asumă unde vor putea fi contactați de autorități. Aceștia nu se vor izola la domiciliu, cu condiția să nu aibă simptome de infectare.

- am luat o decizie care ajută traficul internațional: Pentru fluidizarea traficului în aceste puncte, conducătorii camioanelor de transport marfă nu vor mai completa declarațiile epidemiologice dacă vor monitoriza strict coridoarele de tranzit și punctele de trecere de la capete fiind interzisă abaterea de la acestea.

Ludovic Orban a anunţat, sâmbătă, că o nouă ordonanţă militară va intra în curând în vigoare. Măsurile vor fi prezentate de ministrul de Interne, Marcel Vela.

"Am evaluat situaţia, am pregătit elementele pentru o nouă ordonanţă militară, care va fi prezentată de echipa de la MAI în cursul zilei de astăzi, am făcut evaluarea... Cu siguranţă vă vor fi prezentate măsurile, ea practic e aproape în forma finală, ordonanţa. Am evaluat intrările în ţară, am evaluat capacitatea de carantinare", a spus Ludovic Orban.

El a menţionat, de asemenea, că se vor lua măsuri speciale pentru oraşul Ţăndărei

"Acolo au venit foarte multe persoane din ţări care au intrat în zona roşie de curând şi se vor lua măsuri speciale, cel puţin pentru Ţăndărei. Vor fi prezentate de Ministerul Afacerilor Interne", a spus premierul.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din Ialomiţa a aprobat, joi, solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică ca oraşul Ţăndărei să intre în carantină, propunerea fiind transmisă Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a anunţat Prefectura Ialomiţa.

Potrivit sursei citate, hotărârea a fost luată din cauza numărului mare de cazuri de infectare cu coronavirus din ultima săptămână şi de contacţi ai persoanelor respective aflaţi în izolare.

Numărul românilor infectaţi cu coronavirus a ajuns, sâmbătă la 3613 cazuri de persoane infectate. 430 de noi persoane au fost depistate cu COVID-19 în ultimele 24 de ore, informează Grupul de Comunicare Strategică. Numărul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 141.