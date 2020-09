O persoană din staff-ul de campanie al lui Nicuşor Dan, infectată cu COVID-19. Candidatul la Primăria Capitalei trebuie să se testeze

Este vorba despre un liberal, care se află și în staff-ul de campanie al lui Nicușor Dan, dar și pe lista de consilieri municipali întocmită de PNL.

Bărbatul a fost asimptomatic, dar testul COVID-19 a ieșit pozitiv. El a intrat în contact direct cu Nicușor Dan, astfel că acesta ar trebui să se testeze și să se autoizoleze, până la primirea rezultatelor.

Firea a acceptat invitaţia lui Nicuşor Dan la o dezbatere: "Eu voi participa, nu ştiu dacă va veni, probabil va inventa că are COVID"





Gabriela Firea a declarat la Antena3 că acceptă invitaţia lui Nicuşor Dan de a participa la o dezbatere. Actualul primar general al Capitalei a ţinut să precizeze că va veni, însă nu ştie dacă şi candidatul dreptei va face acelaşi lucru.

"Eu voi participa, nu știu dacă va veni dumnealui, probabil va inventa că are COVID-19. Deci, eu voi participa. Nu ştiu dacă are covid, dar probabil va inventa că e pozitiv. (...) Nu cred că va veni la o dezbatere cu mine pentru că nu va avea ce argumente să aducă. Va inventa un test pozitiv sau că a stat alături de o persoană pozitivă şi trebuie să se izoleze. Am aflat că a avut persoane pozitive în staff şi nu s-au izolat. Avem şi fotografii şi vor fi publicate la momentul potrivit, cu persoane care l-au însoţit în întâlniri publice", a declarat Gabriela Firea, joi seară, la Antena3.