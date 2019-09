O promisiune a lui Donald Trump făcută unui lider străin, prilej de plângeri interne în serviciile secrete americane

Reclamaţia a fost depusă pe 12 august la Inspecţia Generală a Comunităţii de Informaţii - însărcinată să supervizeze Direcţia Naţională de Informaţii - care, la rândul său, a informat Congresul de existenţa acesteia, considerând-o o chestiune de "preocupare urgentă", neexplicând însă nici motivul acesteia, nici conţinutul.



The Washington Post, totuşi, citând sub condiţia anonimatului doi foşti oficiali, a relatat miercuri că plângerea are la bază o "promisiune" pe care Trump ar fi făcut-o unui lider străin.



Deşi nu a detaliat cine ar fi liderul în cauză, în zilele şi săptămânile anterioare plângerii, Trump a avut contacte cel puţin cu preşedintele rus, Vladimir Putin, cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, cu premierul Pakistanului, emirul Qatarului şi cu prim-ministrul olandez, potrivit Agerpres.



Cu toate că se ştia despre existenţa reclamaţiei, informaţia din The Washington Post este prima care îl implică pe Trump în chestiune, notează EFE.



Plângerea a provocat totodată tensiune între preşedintele Comisiei de Informaţii din Camera Reprezentanţilor, Adam Schiff, şi Joseph Maguire, care a refuzat să furnizeze legislativului o copie a documentului sau să detalieze conţinutul acestuia, potrivit Agerpres.



Maguire, totuşi, a acceptat să se prezinte în faţa respectivei comisii, într-o sesiune programată pentru 26 septembrie, ora locală 9:00 (13:00 GMT).



De asemenea, aceeaşi comisie parlamentară îl va audia joi, cu uşile închise, pe inspectorul general al Comunităţii de Informaţii, Michael Atkinson, care a informat în premieră Congresul cu privire la plângerea depusă.