Articol publicat in: Extern

Incident sângeros la o petrecere cu români, în Italia. O româncă a înjunghiat opt persoane

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O româncă a făcut prăpăd într-un club de noapte din Italia. Femeia a vrut să se răzbune pe fostul iubit și a înjunghiat 8 oameni, informează România TV. Incindentul a avut loc într-un local din orașul Perugia. Românca de 41 de ani și-a luat actualul partener, un albanez, și a mers în club pentru a-și încheia socotelile cu fostul iubit, chiar în momentul în care acesta se distra alături de iubită și un grup de români. Femeia a scos un cuțit din geantă și a început să atace persoanele din jur. Ea a fost ajutată și de albanez. Prima țintă a fost chiar actuala iubită a românului. În total, opt oameni au fost înjunghiați ca urmare a haosului creat. Printre aceștia și DJ-ul din club. Atacatorii au încercat să fugă după atac, dar au fost prinși de carabinieri și reținuți. Iubitul albanez al femeii a fost încarcerat la Capanne pentru tentativă de omor, în timp ce românca a fost trimisă la Secția de Chirurgie Maxilofacială a Spitalului din Perugia, iar după operație va fi judecată pentru loviri și alte violențe. loading...

