O şoferiţă întoarsă din Anglia, la un pas să provoace o tragedie: "Am intrat pe contrasens din greşeală" VIDEO

La semaforul de la intersecția străzilor Calea Unirii, Petru Rareș și Mirăuți, Mercedes Benz-ul a intrat pe strada Petru Rareș pe contrasens, pe banda specială pentru cei care pot circula la dreapta pe verde intermitent. Mașina a continuat apoi să circule pe contrasens până în dreptul Colegiului de Artă, aproape de intersecția cu strada Curtea Domnească.

Șoferița care ar fi venit din Anglia a acroșat oglinda mașinii care circula regulamentar.

"Nu am vrut. Acum am venit din Anglia și am intrat pe contrasens din greșeală. M-a luat panica!", a spus șoferița, potrivit ziardesuceava.ro.