Articol publicat in: Life

O studentă a dat lucrarea goală şi a primit nota 10. Motivul pentru care i-a acordat profesorul nota maximă, HALUCINANT

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O studentă japoneză a luat nota 10, deși i-a dat profesorului o foaie goală. Profesorul i-a dat tinerei notă maximă dintr-un motiv halucinant. Foto: a1.ro Eimi Haga, o studentă în vârstă de 19 ani la Universitatea Mie, a avut de scris, la un curs de istorie a luptătorilor ninja, despre o vizită la Muzeul Ninja, scrie a1.ro. Profesorul le-a spus ei și colegilor ei că le va da notă mare pentru creativitate. Citeşte şi Un actor cunoscut a murit subit, la doar 38 de ani. A fost unul dintre cei mai populari "ninja" Studenta a avut o idee strălucită și i-a dat profesorului o foaie ce la prima vedere părea goală, alături de un bilețel pe care scria: „Încălziți hârtia!”. Eimi Haga a folosit o tehnică a luptătorilor ninja, numită „aburidashi". A zdrobit boabe de soia pe care apoi le-a pus la macerat, astfel încât să obțină cerneală „invizibilă". „E ceva ce am învățat dintr-o carte pe care am citit-o când eram mică. Am sperat să nu aibă altcineva aceeași idee", a spus Eimi Haga. loading...

