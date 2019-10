Articol publicat in: Life

O tânără a ajuns la urgenţe după o partidă sălbatică de amor. Cum s-a întâmplat totul

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O partida fierbinte de sex s-a terminat urât pentru o femeie de 31 de ani din Spania. Medicii nu mai vazusera asa ceva. Foto: maxim.com Femeia a făcut sex cu iubitul ei, insa l-a scurt timp a inceput sa se simta rau, scrie ciao.ro. Cand a ajuns la Spitalul Universitar de Urgenta din Alicante, femeia abia respira, avea stari de voma, iar corpul ii era acoperit de blande. Citeşte şi Cele mai bizare 7 recorduri intime Medicii si-au dat seama ca tânăra a suferit un soc anafilactic, iar cauza a fost una surprinzatoare pana si pentru doctori. Lichidul seminal al barbatului cu care femeia a intrat in contact a produs aparitia socului anafilactic, fiindca avea urme de penicilina. Bărbatul luase nişte medicamnte cu puţin timp în urmă de partida de sex. loading...

