O tornadă a făcut ravagii în Carolina de Nord, două persoane au murit, doi copii sunt dispăruţi. Imagini cu urmările prăpădului VIDEO

Tornada de marţi a fost alimentată de furtuna tropicală Isaias, iar operaţiunile de salvare sunt în desfăşurare. Prăpădul s-a petrecut în comunitatea Cedar Landing, iar autorităţile din Comitatul Bertie nu au putut spune cu certitudine că a fost vorba de o tornadă, însă imaginile de după dezastru par să confirme asta.

Chopper video from Bertie County, North Carolina, shows widespread devastation after at least one tornado touched down early Tuesday morning during tropical storm Isaias.



At least 2 people have been found dead and 2 children are missing, authorities say. https://t.co/9m3ApugDrX pic.twitter.com/ZGGqn5qmRo